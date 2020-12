Κοινωνία

Άσυλο Ανιάτων: Έρευνα του ΑΝΤ1 για το ξεπούλημα της περιουσίας του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «κουβάρι» του σκανδάλου με την περιουσία του ιδρύματος. Πώς στήθηκε η απάτη για το ξεπούλημα και τι απαντά η διοίκηση του Ασύλου.

Της Κέλλυ Χεινοπώρου

Ήταν στις 15 Ιανουαρίου του 2015 όταν το διοικητικό συμβούλιο του Ασύλου Ανιάτων παρουσίαζε την αναλυτική έκθεση σχεδίου εξυγίανσης από μεγάλη ιδιωτική εταιρία εκτιμητών με στόχο της βιωσιμότητα του αρχαιότερου φιλανθρωπικού σωματείου της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους στόχους ήταν και η εκποίηση ακινήτων από την περιουσία του ιδρύματος.

Όμως 5 χρόνια αργότερα, όταν ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής διορισμένος από τον εισαγγελέα μελέτησε τις εκποιήσεις των ακινήτων εκείνης της περιόδου, εντόπισε ζημιά 5εκατ ευρώ για το ίδρυμα καθώς 8 από τα 12 ακίνητα πουλήθηκαν πολύ κάτω από την αντικειμενική τους αξία.

Πρώην εργαζόμενος του Ασύλου Ανιάτων, που μίλησε υπό το καθεστώς ανωνυμίας στον ΑΝΤ1 δήλωσε ότι, το ξεπούλημα ξεκίνησε από το 2013, όταν πουλήθηκαν αρκετά διαμερίσματα από αντιπαροχές και έφτασε έως το 2019. Όλα πωλήθηκαν σε χαμηλή τιμή και χωρίς ποτέ διαγωνισμό και πάντα σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ακινήτου 8.500 τμ, με αντικειμενική αξία 7,7 εκατομμυρίων ευρώ, που πωλήθηκε έναντι 5,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Πολυώροφο ακίνητο στην οδό Λυκούργου, 8.500 τμ με αντικειμενική αξία 7,7εκ ευρώ, πουλήθηκε 5,2εκατ ευρώ, ενώ υπήρχαν και άλλες υψηλότερες προσφορές οι οποίες όπως καταγγέλλεται στον ΑΝΤ1, αγνοήθηκαν.

Η Λιλίκα Βασιλάκου, μέλος του ΔΣ Ασύλου Ανιάτων σημειώνει ότι, «ενώ υπήρχαν προσφορές και 1.5εκατ παραπάνω, δηλαδή να πουληθεί στα 6.5εκατ, τελικά προτιμήθηκε μια προσφορά 5.2εκατ.

«Δόθηκε μια απάντηση εν ψυχρώ στον ενδιαφερόμενο ότι ‘έχει κινηθεί η διαδικασία της πώλησης, δεν ενδιαφερόμαστε για την προσφορά σου’, συμπληρώνει ο πρώην εργαζόμενος.

Το ακίνητο αγοράστηκε από μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, η οποία λίγους μήνες αργότερα το μεταπούλησε 2 εκατομμύρια παραπάνω από την τιμή που το αγόρασε!

Το ακίνητο των 8.500 τμ πουλήθηκε σε μια ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία), η οποία συστάθηκε και μόνο για την αγορά. Στην πορεία όμως έφτασε τελικά να εξαγοράσουν τα μερίδια αυτά από μια εταιρία, μια off shore στην Κύπρο, στα 9.7εκατομμύρια.

Διώροφο ακίνητο στην περιοχή της Πλάκας, με αντικειμενική αξία 5,3εκατ ευρώ πουλήθηκε στα 2.2εκατ ευρώ, ενώ όπως αναφέρει ο πρώην εργαζόμενος, πρόκειται για διώροφο που είχε κάτω καταστήματα και πάνω ξενοδοχείο, με προσφορές που άγγιζαν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Η τελική τιμή πώλησής του ήταν 2,2 εκατομμύρια.

Η απάντηση της διοίκησης του ιδρύματος στην έρευνα του ΑΝΤ1 μιλά για αβάσιμες κατηγορίες και ότι όλα θα εξεταστούν από τις εισαγγελικές Αρχές.

Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου παρίστατο Κυβερνητικός Επίτροπος, διορισμένος από τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος εποπτεύει το Σωματείο και ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων που ελήφθησαν και λαμβάνονται. Καμία αντίρρηση και καμία ένσταση ως προς τη νομιμότητα και σκοπιμότητα των ληφθεισών αποφάσεων έχει καθ' οιονδήποτε χρόνο εκφρασθεί από τον διορισμένο Κυβερνητικό Επίτροπο.

Η εποπτεύουσα αρχή του Δήμου Αθηναίων επισημαίνει στον ΑΝΤ1 ότι το αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων όπως επιτάσσεται από τον νόμο στην ουσία αδυνατίζει κάθε προσπάθεια κρατικού ελέγχου.