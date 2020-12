Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Η πανδημία του κορονοϊού δεν θα είναι η τελευταία

Αυστηρή προειδοποίηση από τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής και του ζωικού βασιλείου.

Η πανδημία που προκάλεσε η πανδημία του νέου κορονοϊού δεν θα είναι η τελευταία και οι προσπάθειες να βελτιωθεί η ανθρώπινη υγεία είναι «καταδικασμένες σε αποτυχία» εάν η ανθρωπότητα δεν αντιμετωπίσει κατά μέτωπον την κλιματική αλλαγή και δεν φροντίσει να ευημερεί το ζωικό βασίλειο, τονίζει σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους καταδικάζει την «επικίνδυνα μυωπική» πολιτική αρκετών ηγετών, που είναι να δαπανούν αλόγιστα όταν μαίνεται μια επιδημία και ταυτόχρονα να μην κάνουν τίποτα για να προετοιμάσουν τις χώρες τους για την επόμενη.

Διατυπώνει την προειδοποίηση σε μήνυμα μαγνητοσκοπημένο εκ των προτέρων για τη σημερινή Ημέρα Προετοιμασίας για τις Επιδημίες.

Για τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού, που αποτελεί μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, είναι πλέον καιρός να αντληθούν μαθήματα από την πανδημία του νέου κορονοϊού.

«Για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ο κόσμος λειτουργούσε κάνοντας τον κύκλο από τον πανικό στην αδιαφορία», τόνισε. «Πετάμε χρήματα σε μια επιδημία και αφού τελειώσει, την ξεχνάμε και δεν κάνουμε τίποτα για να αποτρέψουμε την επόμενη».

Η πρώτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Παγκόσμιας Ετοιμότητας (Global Preparedness Monitoring Board, GPMB), που δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 και εξέταζε πόσο καλά προετοιμασμένη ήταν η ανθρωπότητα για να αντιμετωπίσει υγειονομικές κρίσεις, μερικούς μήνες προτού ξεσπάσει η πανδημία του νέου κορονοϊού, κατέληγε στο συμπέρασμα πως ο πλανήτης ήταν τρομακτικά απροετοίμαστος για δυνητικά καταστροφικές πανδημίες.

«Η ιστορία μας λέει ότι αυτή δεν θα είναι η τελευταία πανδημία», καθώς «οι επιδημίες είναι πραγματικότητα της ζωής», σημειώνει ο Γκεμπρεέσους στο μήνυμά του. «Η πανδημία έδειξε πόσο στενή σχέση έχει η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του πλανήτη», συμπληρώνει.

Για τον πρώην υπουργό Υγείας της Αιθιοπίας, η κρίση που προκάλεσε ο νέος κορονοϊός δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν, καθώς είχαν υπάρξει επανειλημμένα προειδοποιήσεις.

Κατά τη γνώμη του επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όλες οι χώρες πρέπει να επενδύσουν στην απόκτηση δυνατοτήτων για την αποτροπή, την ανίχνευση και την αντιμετώπιση επιδημιών ή έκτακτων καταστάσεων κάθε είδους. Αυτό δεν σημαίνει απλά να προσληφθούν κάποιοι ειδικοί στα συστήματα υγείας η επαγγελματική κάρτα των οποίων θα αναγράφει κάποιον εντυπωσιακό τίτλο, προειδοποιεί: απαιτείται διαφορετική προσέγγιση, που θα συμπεριλαμβάνει «όλη την κυβέρνηση κι όλη την κοινωνία» σε κάθε χώρα.

Με επενδύσεις στη δημόσια υγεία, λέει ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, «θα εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας και τα δικά τους παιδιά θα κληρονομήσουν έναν κόσμο πιο ασφαλή, πιο ανθεκτικό και πιο βιώσιμο».