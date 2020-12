Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πρεμιέρα εμβολιασμών στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι πολίτες και αξιωματούχοι θα εμβολιαστούν πρώτοι και σε ποια νοσοκομεία την Κυριακή. Όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο.

Πρεμιέρα σήμερα στην Ελλάδα, για τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού.

Λίγο μετά τις 08:00 αναχώρησαν απο το Κρυονέρι και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του εμβολίου για την Αττική, τα φορτηγά τα οποία μετέφεραν δόσεις του εμβολίου στα 5 νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου, όπου θα ξεκινήσουν σήμερα οι εμβολιασμοί των υγειονομικών υπαλλήλων:

ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»,

ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»,

ΠΓΝ «Αττικόν»,

ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο» και

ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας.

Πρώτοι, συμβολικά, εμβολιαστούν μία νοσηλεύτρια ΜΕΘ και ένας φιλοξενούμενος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Σήμερα, θα γίνουν και οι συμβολικοί εμβολιασμοί της Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, του Γραμματέα του Μέρα25, της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, εκπροσωπώντας τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των πρώτων εμβολιασμών, έχει ως εξής:

13:00: Νοσηλεύτρια ΜΕΘ Ευσταθία Καμπισιούλη, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

13:30: Φιλοξενούμενος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Μιχάλης Γιοβανίδης , στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 14:00: Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 14:30: Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Νοσοκομείο Αττικόν

στο Νοσοκομείο Αττικόν 14:45: Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, στο Νοσοκομείο Αττικόν

στο Νοσοκομείο Αττικόν 15:00: Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 15:30: Γραμματέας Μέρα25 Γιάνης Βαρουφάκης, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 16:00: Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 16:30: Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 17:00: Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου, θα εμβολιαστούν: στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στις 11:45, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στις 12:15 και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στις 12:45. ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες έφθασε, επίσης συμβολικά, με το πρώτο φορτίο ίσος αριθμός εμβολίων. Εν τω μεταξύ,στις οποίες έφθασε, επίσης συμβολικά, με το πρώτο φορτίο ίσος αριθμός εμβολίων.

Δείτε εδώ τον οδηγό με 26 ερωτήσεις και απαντήσεις με όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.