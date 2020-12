Υγεία - Περιβάλλον

Ο πρώτος εμβολιασμός κατά του κορονοϊού στην Ελλάδα (εικόνες)

Η Ευσταθία Καμπισιούλη ειναι η γυναίκα που έκανε το πρώτο στην χώρα μας εμβόλιο προστασίας απο τον κορονοϊό.

Η νοσηλεύτρια σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ευσταθία Καμπισιούλη ήταν ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάστηκε στην Ελλάδα κατά του κορονοϊού, το μεσημέρι της Κυριακής.

Η Ευσταθία Καμπισιούλη που έκανε το εμβόλιο είναι έμπειρη νοσηλεύτρια με δύο και πλέον δεκαετίες προϋπηρεσίας στον Ευαγγελισμό.

Αποτελεί μεγάλη τιμή η επιλογή μου να εμβολιαστώ πρώτη ως Ελληνίδα και γυναίκα, και πρώτη ως νοσηλεύτρια κατά της covid-19, δήλωσε στην ΕΡΤ η Ευσταθία Καμπισιούλη. «Στο πρόσωπο μου τιμάται σήμερα όλος ο νοσηλευτικός κλάδος, αλλά και όλη η υγειονομική οικογένεια. Αποτελεί αυτή η τιμητική επιλογή μία αναγνώριση στο έργο και την προσφορά μας».

«Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της αντίστροφης μέτρησης για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω» δήλωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», για τον πρώτο εμβολιασμό στη χώρα μας.

Ακολούθησε ο εμβολιασμός του Μιχάλη Γιοβανίδη, που είναι φιλοξενούμενος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Τον κ. Γιοβανίδη συνόδευσε στον "Ευαγγελισμό" η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου.