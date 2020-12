Πολιτική

Εμβόλιο - Σακελλαροπούλου: χαμόγελο αισιοδοξίας φωλιάζει δίπλα στην αγωνία

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας, αμέσως μετά τον εμβολιασμό της για τον κορονοϊό, στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".

Σε δήλωσή της από το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», αμέσως μετά τον εμβολιασμό της για τον κορονοϊό, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το πρώτο στέλεχος της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας στο οποίο χορηγήθηκε το σκεύασμα, λίγη ώρα πριν απο τον Πρωθυπουργό, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «τα φετινά Χριστούγεννα το μεγαλύτερο δώρο μας το έκανε η επιστήμη».

Σημείωσε ακόμη ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε ότι είναι μια κοινότητα αλληλεγγύης. Όλοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα έχουν τώρα να υλοποιήσουν και το πρόγραμμα εμβολιασμού».

«Όλοι αυτοί οι ερευνητές και οι επιστήμονες στον κόσμο αγωνίστηκαν για το εμβόλιο», τόνισε η ΠτΔ ένω έστειλε με τη σειρά της το δικό της μήνυμα στους πολίτες καλώντας τους να εμβολιαστούν.

«Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζονται στα νοσοκομεία θα έχουν τώρα να υπηρετήσουν και το πρόγραμμα εμβολιασμού και να το υλοποιήσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο», ειπε η κ. Σακελλαρόπουλου.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμβολιαστούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι, ώστε να νικήσουμε τον ιό και να φύγουμε από αυτή την περιπέτεια» υπογράμμισε, αναφέροντας ότι πλέον δίπλα στην αγωνία μπορεί να φωλιάζει ένα χαμόγελο αισιοδοξίας΄.

Όλη η δήλωση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου

"Τα φετινά Χριστούγεννα το μεγαλύτερο δώρο μας το έκανε η επιστήμη. Όλοι αυτοί οι ερευνητές σε όλο τον κόσμο που μόχθησαν και πέρασαν ίσως νύχτες με αγωνία προσπαθώντας να έχουν εγκαίρως -όσο γίνεται πιο έγκαιρα- όσο γίνεται νωρίτερα, έτοιμο το εμβόλιο για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση που κατάφερε να μοιραστούν οι πρώτες ποσότητες σε όλα τα κράτη μέλη έτσι ώστε να αρχίσει ο εμβολιασμός απέδειξε με τον τρόπο αυτό ότι είναι και μια κοινότητα αλληλεγγύης.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πέρα από το έργο που προσφέρουν όλο αυτό τον καιρό και για το οποίο ποτέ πραγματικά δεν θα μπορέσουμε να τους ευχαριστήσουμε όσο τους αναλογεί, θα έχουν τώρα να υπηρετήσουν και το πρόγραμμα εμβολιασμού να μπορέσουν να το υλοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αλλά αυτή τη φορά τώρα πια δίπλα στην αγωνία μπορεί να φωλιάσει και ένα χαμόγελο αισιοδοξίας. Γι΄αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμβολιαστούμε όσο γίνεται περισσότεροι φυσικά μέσα στο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί και με τις οδηγίες των γιατρών για να μπορέσουμε να νικήσουμε, να φύγουμε από αυτή την περιπέτεια, να πάρουμε πίσω τις ζωές μας, να ανακτήσουμε την ελευθερία μας, να ανταμώσουμε πάλι, να αγκαλιάσουμε τους δικούς μας. Χρόνια Πολλά σε όλους".