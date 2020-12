Πολιτισμός

Στο Τατόι οι βασιλικές άμαξες (εικόνες)

Αυτοψία της υπουργού Πολιτισμού στο πρώην βασιλικό κτήμα.

Αυτοψία στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοίου πραγματοποίησε την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου. η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

Ολοκληρώθηκε η εκκένωση του Στάβλου του Γεωργίου Α΄, η οποία ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου 2020 και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ) από μόνιμο προσωπικό της Διεύθυνσης και την ευγενική συνδρομή του κ. Αθανασίου Μαρτίνου.

Το περιεχόμενο του κτηρίου αξιολογήθηκε από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και η πλειονότητα των αντικειμένων συσκευάστηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε νέο αποθηκευτικό χώρο εντός του κτήματος, ενώ απομακρύνθηκαν άχρηστα και κατεστραμμένα στοιχεία.

Από τον Στάβλο μεταφέρθηκαν και οι άμαξες της τ. βασιλικής οικογένειας, οι οποίες τοποθετήθηκαν σε νέο αποθηκευτικό χώρο σύγχρονων προδιαγραφών με συνθήκες αποθήκευσης ασφάλειας και προστασίας, ο οποίος κατασκευάστηκε με τη χορηγία της ΑΜΚΕ Αιγέας, δίπλα στον χώρο που φυλάσσονται τα αυτοκίνητα της τ. βασιλικής οικογένειας. Οι άμαξες δέχθηκαν τις επείγουσες σωστικές επεμβάσεις από το κλιμάκιο συντηρητών της ΔΣΑΝΜ για την προσωρινή συγκράτηση και προστασία των αποκολλημένων χρωματικών στρωμάτων και την απομάκρυνση ρύπων και χαλαρών επικαθίσεων, μετά από τη μακρόχρονη παραμονή 52 ετών, εντός του κτηρίου του Στάβλου και σε εντελώς ακατάλληλες συνθήκες. Πρόκειται για 12 άμαξες, με σημαντικότερες δυο από αυτές: Την κλειστή άμαξα που χρησιμοποιήθηκε στον γάμο της Βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, τύπου coach -είχε αγοραστεί από τον βασιλιά Γεώργιο Α' το 1871- και την ειδικά τροποποιημένη, ανοιχτή άμαξα, τύπου landau, που χρησιμοποιήθηκε στους γάμους του τ. Βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας. Επίσης, περιλαμβάνονται μια χρυσή άμαξα τύπου Coupe, 3 άμαξες τύπου Berlin, 2 ανοιχτές τύπου Phaethon, μία κυνηγετική και 3 μόνιππα.

Σημειώνεται ότι από τον στάβλο, μεταφέρθηκαν στον οικίσκο 1.456 κλειστά κιβώτια. Η ΔΣΑΝΜ, στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης συντήρησης, συνεχίζει τη λεπτομερή τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησής τους. Διερευνά τα υλικά κατασκευής, τους μηχανισμούς φθοράς και θα ακολουθήσει λύσεις για την περαιτέρω προστασία και ανάδειξή τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τους οδηγούς καλής πρακτικής, αλλά και τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία.

Το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινά η εκκένωση του τμήματος του Βουστασίου, όπου βρίσκεται αποθηκευμένος μηχανολογικός και γεωργικός εξοπλισμός, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί εκθεσιακά.

Η Λίνα Μενδώνη ζήτησε την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, την επίσπευση των εκτελούμενων εργασιών μεταφοράς, καταγραφής και αποθήκευσης, καθώς και τη διαρκή και απρόσκοπτη λειτουργία των εργοταξίων. Στο κτήριο του Ανακτόρου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στεγάνωσης της στέγης και κάλυψης προστασίας των ξύλινων δαπέδων. Ολοκληρώθηκε επίσης και η κοπή των επικίνδυνων δέντρων στον περιβάλλοντα χώρο του Ανακτόρου, με την άδεια και υπό την επίβλεψη του Δασαρχείου. Η Υπουργός ζήτησε την άμεση αντικατάσταση της παλιάς περίφραξης του κτηρίου με ανάλογη εργοταξιακή. Η μελέτη εφαρμογής του έργου της πλήρους αποκατάστασης του Ανακτόρου παραδίδεται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τον Μάϊο ΄21, οπότε και θα δημοπρατηθεί το έργο.

Εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος βρίσκονται οι μελέτες για τα δίκτυα υποδομών σε ολόκληρο το κτήμα, για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί το τεχνικό δελτίο στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση τους από το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020. Περιλαμβάνονται τα δίκτυα ύδρευσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης, διανομής ισχύος, μέσης και χαμηλής τάσης, τηλεπικοινωνιών, εγκατάστασης επιτήρησης και ελέγχου, καθώς και περίφραξης και διαμόρφωσης του ευρύτερου περιβάλλοντος των κτηρίων, της σήμανσης, των χώρων στάθμευσης και της μελέτης συστήματος συλλογής και διαχείρισης αστικών απορριμμάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 1.400.000 ευρώ.

Στην αυτοψία η Υπουργός συνοδευόταν από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου, την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεoτέρων Μνημείων Μαρία Μερτζάνη, την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων Ιωάννα Καράνη και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟΑ.