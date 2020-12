Κοινωνία

Άσυλο Ανιάτων: Τα χρέη που οδήγησαν στο ξεπούλημα της περιουσίας (βίντεο)

Έρευνα του ΑΝΤ1 και της Κέλλυς Χεινοπώρου για τα χρέη που οδήγησαν στο ξεπούλημα της περιουσίας του Ασύλου Ανιάτων. Τι λένε οι πρώην εργαζόμενοι.

Μέσα του 2014 και τα χρέη του Ασύλου Ανιάτων αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται κυρίως για οφειλές στο ΙΚΑ και στην Εφορία. Μόνο ο φόρος ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2010-13 έφτανε τα 3.00.000 ευρώ! 140 εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι για μήνες και η απειλή του λουκέτου ήταν πλέον πραγματικότητα.

Τότε αποφασίζεται από την διοίκηση να αναρτηθεί μια λίστα με εκατοντάδες ακίνητα προς πώληση και μίσθωση προκειμένου να βγει το ίδρυμα από το οικονομικό αδιέξοδο.

«Εγώ στο ίδρυμα προσλήφθηκα πριν 10χρόνια και αυτό που διαπιστώσαμε από την πρώτη στιγμή ήταν ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον να μισθωθούν τα ακίνητα. Γνώριζα πολύ καλά ότι δεν προχωρούσε στην τελική υπογραφή και έμειναν οι λίστες ανενεργές. Από το 2015 έως το 2018 το ποσοστό των μισθώσεων δεν υπερέβαινε το 19%», δηλώνει στον ΑΝΤ1 πρώην εργαζόμενος που μιλά υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Πρόκειται για έναν από τους υπαλλήλους που διαχειρίστηκε τα εκατοντάδες αιτήματα υποψήφιων μισθωτών. Όπως καταγγέλλει στον ΑΝΤ1 τόσο ο ίδιος, όσο και πρώην προϊστάμενος ειδικού τμήματος αξιοποίησης της περιουσίας του Ασύλου, η απόφαση της διοίκησης ήταν να αγνοούνται οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές, ώστε το οικονομικό πρόβλημα του ασύλου να παραμένει άλυτο…σκοπίμως!

«Δεν μισθώναμε στο Άσυλο επί σειρά ετών κατόπιν εντολών της διοίκησης. Δεν μισθώναμε ώστε να δημιουργούνται οικονομικές ανάγκες και για αυτό, για να τις καλύπτουμε, πουλούσαμε- ξεπουλούσαμε!», δηλώνει επίσης με την προστασία της ταυτότητάς του πρώην προϊστάμενος του Ασύλου.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ακινήτου στην οδό Κοίλης στο Κουκάκι, για το οποίο υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από υποψήφιους ενοικιαστές, που έκαναν αίτημα στο Άσυλο. Ο ΑΝΤ1 μίλησε με δυο από αυτούς, που ενδιαφέρθηκαν την ίδια περίοδο για το ίδιο ακίνητο. Και οι δυο αποθαρρύνθηκαν με αποτέλεσμα το ακίνητο του Ασύλου να παραμείνει ανεκμετάλλευτο έως και σήμερα!

«Έκανα μια αίτηση και από ό,τι έδειχναν, δεν τους άρεσε η τιμή και μου δημιούργησαν προβλήματα. Έκαναν μήνες να με πάρουν πίσω για οποιαδήποτε απορία. Αφού τους έψαχνα, δεν έβγαλα άκρη..» δηλώνει στον ΑΝΤ1 υποψήφια μισθωτής.

Δεύτερη υποψήφια μισθωτής σημειώνει πως «τουλάχιστον στο συγκεκριμένο ακίνητο που είχαμε δηλώσει εμείς ενδιαφέρον, είχα ενημερωθεί ότι είχαν κάποιες μεγαλύτερες προσφορές και διαλέξανε απ΄ό,τι μου είπαν την μεγαλύτερη προσφορά. Δεν νοικιάστηκε ποτέ. Ήταν πάντα κλειστό».

Όπως αποκαλύπτει, όμως ο πρώην εργαζόμενος, «τα αιτήματά τους εσκεμμέν μπλόκαραν με διάφορους τύπους, δικαιολογίες, όπως ‘υπάρχει υψηλότερο τίμημα’ , ότι υπάρχει φόρτος εργασίας και ‘δεν έχει εξεταστεί ακόμη το αίτημά σας’ και ο ενδιαφερόμενος σταματούσε να ενδιαφέρεται».

Η πρόεδρος της επιτροπής μισθωμάτων του Ασύλου Ανιάτων υποστηρίζει ότι ενώ είχε συντάξει δεκάδες συμφωνητικά μίσθωσης, ελάχιστα έπαιρναν τελική υπογραφή από την διοίκηση.

Διαμαρτυρόμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι καθυστερούσε η πρόεδρος να υπογράψει συμβάσεις μισθωμάτων με αποτέλεσμα να χάνει το άσυλο εισροές χρημάτων, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στο αμήν και να πουλάμε διάφορα οικήματα κάτω από το κόστος», αναφέρει από την πλευρά της η πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Μισθωμάτων Ασύλου Ανιάτων, Λιλίκα Βασιλάκου.

Δείτε εδώ το πρώτο μέρος της έρευνας της Κέλλυς Χεινοπώρου