Λίβανος: "Στάχτη" έγινε καταυλισμός προσφύγων μετά από εμπρησμό (βίντεο)

Πλήρης καταστροφή του καταυλισμού, που φιλοξενούσε πρόσφυγες.

Μέλη μιας οικογένειας στον βόρειο Λίβανο πυρπόλησαν έναν καταυλισμό Σύρων προσφύγων, μετά από καυγά με «Σύρους εργάτες», το Σάββατο, με αποτέλεσμα να καταστραφεί πλήρως ο χώρος.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (HCR) επιβεβαίωσε ότι ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στον καταυλισμό, στην περιοχή Αλ Μινίεχ. Έκανε επίσης λόγο για τραυματίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε ένα τοπικό νοσοκομείο. Δεν ήταν όμως σε θέση να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλα τα καταλύματα» που ήταν φτιαγμένα από πλαστικό και ξύλο, είπε ένας εκπρόσωπος της HCR, ο Χαλέντ Καμπάρα. Στον καταυλισμό διέμεναν περίπου 75 οικογένειες.

Η τραγωδία ξεκίνησε με μια «αντιπαράθεση» μεταξύ ενός μέλους μιας ισχυρής οικογένειας του βόρειου Λιβάνου, των Αλ Μιρ, με «Σύρους εργάτες», σύμφωνα με το πρακτορείο. Νεαρά μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας παρενέβησαν και «πυρπόλησαν ορισμένες σκηνές των προσφύγων».

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας επενέβη για να σβήσει την πυρκαγιά ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκαν δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι ακούστηκαν και πυροβολισμοί. Διευκρίνισε ότι ο καυγάς, στην κοινότητα Μπανίν, ξεκίνησε όταν οι Σύροι ζήτησαν τον μισθό τους και οι εργοδότες τους αρνήθηκαν να τους πληρώσουν.

«Κάποιες οικογένειες έφυγαν από την περιοχή επειδή φοβήθηκαν, καθώς ακούγονταν εκρήξεις, οι οποίες όμως οφείλονταν σε γκαζάκια για οικιακή χρήση», εξήγησε ο εκπρόσωπος της HCR που παρακολουθεί την κατάσταση.

Ο Λίβανος φιλοξενεί στο έδαφός του περίπου 1,5 εκατομμύριο Σύρους, εκ των οποίων μόνο το 1 εκατομμύριο είναι καταγεγραμμένοι από τον ΟΗΕ ως πρόσφυγες που έφυγαν από τη χώρα τους για να γλιτώσουν από τον πόλεμο.