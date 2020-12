Κόσμος

Μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο και “καρφώθηκε” σε εκκλησία

Παρέσυρε πιστούς, λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία. Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών.

Ένα αυτοκίνητο εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα σε μια εκκλησία στην πόλη Ντεσίζ, στην κεντρική Γαλλία, λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία, παρασύροντας και τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους, έναν στο προαύλιο και άλλους δύο που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Από τους τρεις τραυματίες, μόνο ένα νεαρό αγόρι χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Μουλέν, καθώς έσπασε την κλείδα του, ανέφερε ο εφημέριος της ενορίας. «Ο Θεός μας έσωσε», πρόσθεσε ο πάτερ Ζαν Μποσκό Ακογκό.

«Όλη η πύλη και τα δοκάρια έπεσαν και έσπασαν. Ευτυχώς, δεν υπήρχε ακόμη πολύς κόσμος στο εσωτερικό, γιατί τα δοκάρια θα μπορούσαν να συνθλίψουν ανθρώπους», εξήγησε ο κληρικός

Το ατύχημα προκλήθηκε από έναν 84χρονο οδηγό ο οποίος «μπέρδεψε τα πεντάλ του αυτοκινήτου και πάτησε το γκάζι αντί για το φρένο», ανέφερε η τοπική αστυνομία. Αρχικά, οι τοπικές αρχές εξέταζαν ακόμη και το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

«Μας τηλεφώνησαν άνθρωποι και έλεγαν ότι ένα αυτοκίνητο μπήκε στην εκκλησία Σεντ Αρέ και ότι ακούγονταν πυροβολισμοί», είπε ένας αστυνομικός. Στην πραγματικότητα ήταν ο ήχος από τα τζάμια και τα στασίδια που συνέθλιψε το αυτοκίνητο: «Ευτυχώς, μόνο η μισή πύλη ήταν ανοιχτή. Έτσι, το όχημα αναγκάστηκε να στρίψει αριστερά και χτύπησε σε μια κολόνα, αντί να συνεχίσει ευθεία στο κλίτος».

Το συμβάν προκάλεσε πανικό στους περίπου 30 πιστούς που βρίσκονταν στον ναό. «Ένας από αυτούς μου είπε ότι νόμιζε πως έσκασε βόμβα», είπε η Ανίκ Ζαϊγιό, η αντιδήμαρχος της κοινότητας.