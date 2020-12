Αθλητικά

Εκτός Australian Open ο Φέντερερ

Τι κρατά τον κορυφαίο τενίστα μακριά από την σημαντική διοργάνωση.

Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν θα αγωνιστεί στο Australian Open. Ο Ελβετος σούπερ σταρ απέσυρε τη συμμετοχή του και καθυστέρησε την επιστροφή του στα κορτ. Ο 39χρονος τενίστας έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο κι έκτοτε δεν έχει αγωνιστεί.

Ο ίδιος είχε δηλώσει στις 14 Δεκεμβρίου ότι δύσκολα θα προλάβει τη διοργάνωση, ενώ επεσήμανε ότι οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι θα επέστρεφε τον Οκτώβριο.

Το γεγονός πάντως ότι ξεκίνησε κανονικά προετοιμασία για τη διοργάνωση δείχνει ότι πολύ σύντομα θα αγωνιστεί σε επίσημο ματς.