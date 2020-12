Κοινωνία

Τρόμος για ζευγάρι: Διαρρήκτες μπήκαν σε διαμέρισμα 3ου ορόφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ζευγάρι, όταν είδε τους διαρρήκτες μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Τρεις διαρρήκτες μπήκαν σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην Αγία Παρασκευή, ενώ το ζευγάρι που ζει εκεί βρισκόταν μέσα.

Οι δράστες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλλαν από την μπαλκονόπορτα, που δεν ήταν ασφαλισμένη, λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των ενοίκων, οι κακοποιοί τους απείλησαν ότι θα τους χτυπήσουν και οι δύο κράτησαν το ζευγάρι ακίνητο, ενώ ο τρίτος έψαξε το διαμέρισμα.

Μόλις εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο το άρπαξαν και εξαφανίστηκαν.

Εντύπωση προκαλεί το ότι οι δράστες ανέβηκαν στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας, ενώ ερευνάται και το αν είχε προηγηθεί παρακολούθηση των θυμάτων.

Πηγή: cnn.gr