Πολιτική

Εμβολιάστηκε ο Νίκος Αναστασιάδης: “Δώρο ζωής κατά του κορονοϊού”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ως «δώρο ζωής» χαρακτήρισε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού ο Πρόεδρος της Κύπρου.

Δώρο ζωής αποτελεί το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος έλαβε σήμερα το εμβόλιο κατά του COVID-19, στο Κέντρο Υγείας Λατσιών στη Λευκωσία. Εξερχόμενος του Κέντρου Υγείας ερωτηθείς τι δώρο του έκαναν μετά το εμβόλιο, απάντησε: «δώρο ζωής».

«Αυτό που θέλω να δηλώσω σήμερα είναι πόσο ευτυχής νιώθω, γιατί πραγματικά γεννιέται η ελπίδα αντιμετώπισης μιας πανδημίας που ανέτρεψε τη ζωή του καθενός. Που χάθηκαν ζωές, που χάθηκαν δουλειές, που κατανοώ απόλυτα πόσο ο κόσμος υπέφερε και υποφέρει ακόμα. Και είναι εδώ που θέλω, πρώτον, να ευχαριστήσω τους επιστήμονες για την ανακάλυψη, να ευχαριστήσω τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αυτούς όλους που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή για να μας κάνουν να αντέξουμε - και όλο τον λαό για τις θυσίες του βεβαίως - και να φτάσουμε σήμερα στο σημείο που ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση. Η αντίστροφη μέτρηση που θα οδηγήσει τελικά στην ήττα του λεγόμενου αόρατου εχθρού. Υπάρχει, όμως, απόσταση μέχρι την τελική νίκη. Χρειάζεται να συνεχίσουν οι πολίτες» ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης και έκανε έκκληση στους πολίτες «να τηρούν τα μέτρα υγιεινής, να τηρούν τα μέτρα που με πολλή δυσαρέσκεια, πολύ πόνο ψυχής η Κυβέρνηση παίρνει. Γνωρίζω πόσο ταλαιπωρείται ο κόσμος, γνωρίζω πόσο αισθάνονται ότι κάπου οι ελευθερίες τους καταπατούνται, το νιώθω. Την ίδια ώρα θέλω να κάνω μια έκκληση σε όσους έχουν αμφιβολίες ή ανησυχούν για το εμβόλιο. Δεν υπάρχει ασθένεια που δεν αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή ή και ασθένεια που δεν αντιμετωπίζεται με εμβόλιο. Δεν νομίζω να υπήρξε ποτέ τέτοια αντίδραση, όπως παρατηρείται σήμερα. Είναι δικαίωμα του καθενός, βεβαίως, να πιστεύει ό,τι θέλει και με ελεύθερη βούληση να αποφασίσει αν θα εμβολιαστεί ή όχι. Όμως, για αυτό που κάνω έκκληση είναι να υπάρξει πραγματικά η αλληλεγγύη μεταξύ μας. Το εμβόλιο είναι που θα μας προστατεύσει, το εμβόλιο είναι που θα ενισχύσει όχι απλά την ελπίδα, αλλά το δικαίωμα ζωής. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι σε όλους να είναι οι τελευταίες μέρες, οι τελευταίοι μήνες που δοκιμαζόμαστε. Το 2021 να είναι η επανεκκίνηση μιας νέας, επιτέλους, ζωής ή μιας νέας πορείας προς την πραγματική ζωή, όπως την είχαμε ζήσει για τόσα χρόνια».

Ερωτηθείς αν έχουν σταλεί στην τουρκοκυπριακή κοινότητα τα εμβόλια που της αναλογούν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχουμε παραγγείλει, στις διευθετήσεις που έγιναν, για να καλυφθεί ολόκληρος ο πληθυσμός της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε Ελληνοκύπριοι είτε Τουρκοκύπριοι. Η Τεχνική Επιτροπή για θέματα Υγείας βρίσκεται σε διαβούλευση. Είναι θέμα των απαραιτήτων υποδομών που πρέπει να υπάρχουν και στο κατεχόμενο μέρος της πατρίδας μας, έτσι ώστε να προμηθευτούν και οι Τουρκοκύπριοι με τα ανάλογα εμβόλια».