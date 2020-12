Κοινωνία

Πρόστιμα σε ιερείς για λειτουργίες σε ναούς με πιστούς

Βαριά "καμπάνα" σε δυο ιερείς για παραβίαση των μέτρων κατά της μετάδοσης του κορονοϊού.

Πρόστιμα σε δυο ιερείς επιβλήθηκαν καθώς πραγματοποιούσαν λειτουργίες με την παρουσία πιστών, παραβιάζοντας τα μέτρα προστασίας για την διάδοση του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, στην Δυτική Μακεδονία, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ σε ιερέα για λειτουργία σε Ιερό Ναό με παρουσία πιστών.

Το ίδιο πρόστιμο, δηλαδή 1.500 ευρώ επιβλήθηκε και σε έναν ιερέα στην Πελοπόννησο , καθώς τελούσε λειτουργία σε Ιερό Ναό, επίσης, με την παρουσία πιστών.