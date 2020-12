Παράξενα

Κορονοϊός: Εμβολίασαν υπαλλήλους γηροκομείου με... πενταπλάσια δόση

"Παρατράγουδα" στην Γερμανία με τους εμβολιασμούς. Ποια η κατάσταση των υπαλλήλων.

Στα ομοσπονδιακά κρατίδια Βαυαρία και Μεκλεμβούργο-Προπομερανία, ξεκίνησε ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού, με ατομικά, όμως, λάθη στη χρήση του. Δεν υπάρχει κίνδυνος κατά την BioNTech.

Στην πόλη Στράλζουντ του βορειοανατολικού κρατιδίου Μεκλεμβούργο-Προπομερανία, οκτώ υπάλληλοι ενός γηροκομείο εμβολιάστηκαν κατά λάθος με δόση του εμβολίου της BioNTech πέντε φορές μεγαλύτερη της προβλεπόμενης. Ο έπαρχος Στέφαν Κερτ έκανε λόγο για «ατομικά λάθη». Τέσσερα από τα οκτώ άτομα που εμβολιάστηκαν βρίσκονται ήδη υπό ιατρική παρακολούθηση σε νοσοκομείο και έχουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης.

Ωστόσο, η ΒioNTech δεν βλέπει κανέναν κίνδυνο, δεδομένου ότι μεγαλύτερες δόσεις του εμβολίου χορηγήθηκαν σε εθελοντές και στην πρώτη φάση της έρευνας χωρίς σοβαρές συνέπειες.

Επίσης, σε επτά περιοχές της Άνω Φρανκονίας, στο κρατίδιο της Βαυαρίας, δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου οι πρώτες περίπου 1.000 δόσεις του εμβολίου, αφού το κιβώτιο μεταφοράς δεν είχε καταψυχθεί επαρκώς κατά διαστήματα. Εν τούτοις, αν και η κατασκευάστρια του εμβολίων Biontech δεν έχει εκφράσει ανησυχίες για τη χρήση τους, αποφασίστηκε εξαρχής “ μετά από προσεκτική σκέψη” να μην χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη παρτίδα και αυτό απλώς για να μην τεθεί σε κίνδυνο η εμπιστοσύνη των πολιτών στον εμβολιασμό, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters TV ο Έπαρχος Κρίστιαν.

Η BioNTech πάντως, είχε ανακοινώσει ότι το εμβόλιο είναι ακίνδυνο έστω και αν υπάρχουν θερμοκρασιακές αποκλίσεις. Πάντως, η εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για τη μεταφορά στα κέντρα διανομής, από όπου τα ομοπονδιακά κρατίδια και οι περιφέρειες αναλαμβάνουν τη διανομή.