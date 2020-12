Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Ηλιούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας νεκρός. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό.

(εικόνα αρχείου)

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας από δύο άτομα, σύμφωνα με αυτόπτες μαρτυρες, στην οδό Θερμοπυλών, στην Αγία Μαρίνα της Ηλιούπουλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες άνοιξαν πυρ εναντίον τρίτου ατόμου, το οποίο φέρεται είναι νεκρό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θύμα ήταν περίπου 30 ετών



Οι αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή για να εντοπίσουν τα δύο άτομα που εμφανίζονται, σύμφωνα πάντα με τους αυτόπτες μάρτυρες, να είναι οι δράστες.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν, ότι βρέθηκε πάνω στο θύμα μεγάλο χρηματικό ποσό, οπότε και εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για απόπειρα ληστείας.

"Βραδινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Ηλιούπολης άγνωστοι δράστες τραυμάτισαν θανάσιμα με πυροβόλο όπλο άνδρα. Προανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια Αττικής" , αναφέρει η Αστυνομία.