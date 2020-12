Αθλητικά

Ο Λεβαντόφσκι κυνηγάει το “στοιχειωμένο” ρεκόρ του Μίλερ

Ο Πολωνός επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, έχει πετύχει 17 γκολ σε 13 αναμετρήσεις στην Μπουντεσλίγκα και δείχνει ικανός να σπάσει το μυθικό ρεκόρ του Μίλερ.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι διανύει την καλύτερη περίοδο της ποδοσφαιρικής ζωής του και αποδεικνύει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Πολωνός φορ συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και φαίνεται ότι είναι ο μόνος που μπορεί να καταρρίψει ένα «στοιχειωμένο» ρεκόρ.

Ο σούπερ σταρ της Μπάγερν έχει σημειώσει 17 γκολ σε 13 αναμετρήσεις στην Μπουντεσλίγκα και δείχνει ικανός να σπάσει το ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ.

Το μακρινό 1971-72 ο Μίλερ είχε σημειώσει σε μία σεζόν 40 τέρματα, ρεκόρ που αποτελεί μέχρι και σήμερα την καλύτερη επίδοση στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Πέρυσι ο Λεβαντόφσκι είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά, αλλά ένας τραυματισμός του στέρησε τρία παιχνίδια και την ευκαιρία να το πετύχει, καθώς σταμάτησε στα 34 γκολ.

Πιο έμπειρος από ποτέ ο Πολωνός σταρ δείχνει ικανός να σπάσει το ρεκόρ του Μίλερ κι έχοντας πετύχει μέχρι στιγμής 17 γκολ όλα είναι πιθανά...