Κοινωνία

Πυροβολισμοί στα Μέγαρα

Οι πρώτες πληροφορίες για την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σοβαρά επεισόδια με πυροβολισμούς και πέντε τραυματίες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Αστυνομίας, σημειώθηκαν το πρωί στον καταυλισμό Ρομά στην περιοχή Βλυχού Μεγάρων. Τα επεισόδια έγιναν μεταξύ δύο οικογενειών και, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αφορμή ήταν ένας τροχαίο ατύχημα που έγινε χτες το βράδυ και στο οποίο είχαν εμπλακεί μέλη των δύο οικογενειών.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν από την πρώτη στιγμή και το πρωί η κατάσταση κατέληξε σε σύρραξη, όπου βγήκαν οι καραμπίνες και από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν οι πέντε Ρομά, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή εκτιμάται ότι βρίσκονται μέσα στον καταυλισμό, όπου ενδέχεται να πραγματοποιηθεί επιχείρηση για την σύλληψη τους.