Κοινωνία

Σπείρα με “πλοκάμια” έκλεβε ΑΤΜ (εικόνες)

Σπείρα που έκλεψε ΑΤΜ εξαρθρώθηκε με τα μέλη της να εξαπλώνονται σε δύο νομούς, αλλά και εντός κι εκτός φυλακών.

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στον οικισμό των Ρομά στην Ανθήλη, για τη σύλληψη και την προσαγωγή στη δικαιοσύνη δύο ατόμων ηλικίας 34 και 35 ετών, που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση κλοπής ΑΤΜ από τον Αμπελώνα Λάρισας.

Την υπόθεση έφερε στο φως η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας που εξιχνίασε την υπόθεση κλοπής του ΑΤΜ στον Αμπελώνα, τον περασμένο Απρίλιο με λεία 10.000 ευρώ.

Πρωινές ώρες αστυνομικοί της ΥΑ Λάρισας, με τη συνδρομή Αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας και του Α.Τ. Τυρνάβου, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έρευνα στον ανωτέρω καταυλισμό, αλλά και στον καταυλισμό των Ρομά στον Τύρναβο, όπου συνελήφθησαν δύο ακόμη άτομα.

Οι τέσσερις συλληφθέντες πρωινές ώρες της 10ης Απριλίου 2020 με κλεμμένο όχημα εμβόλισαν την προθήκη του υποκαταστήματος της Τράπεζας και αφαίρεσαν ολόκληρο το μηχάνημα. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν σε αγροτική περιοχή το κλεμμένο όχημα και διέφυγαν προς τους καταυλισμούς στον Τύρναβο και την Ανθήλη με άλλα αυτοκίνητα.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και δύο ακόμη άτομα από την Ανθήλη 34 και 25 ετών οι οποίοι είναι έγκλειστοι στις Φυλακές Κορυδαλλού ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ρημάξει τα ΑΤΜ και τα χρηματοκιβώτια σε Φθιώτιδα, Θεσσαλία και αλλού και στη συνέχεια συνήθιζε να τα εξαφανίζει στο «Δέλτα» του Σπερχειού, σύμφωνα με το ογκωδέστατο κατηγορητήριο.

Από τη συγκεκριμένη σπείρα έξι άτομα είναι σε Καταστήματα Κράτησης της χώρας και άλλα έξι άτομα είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις Εισαγγελίες της Λαμίας και της Λάρισας, ενώ την προανάκριση έχει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας που ερευνά τη συμμετοχή τους σε συναφείς αξιόποινες πράξεις αλλά και τους συνεργούς τους στη συγκεκριμένη κλοπή.

Πηγή: lamiareport.gr