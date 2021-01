Κοινωνία

2021: οι αργίες και τα τριήμερα της νέας χρονιάς

Δείτε αναλυτικά τα τριήμερα που μας εξασφαλίζουν οι αργίες μέσα στο 2021 και πότε πέφτουν οι αργίες.

Το 2020 θα μας αποχαιρετήσει σε λίγες ώρες παραδίδοντας τη σκυτάλη στο 2021, με την ελπίδα ότι τα χειρότερα πέρασαν και μαζί με την έλευση του εμβολίου κατά του κορονοϊού θα τελειώσει κι ο εφιάλτης της πανδημίας.

Ποια όμως είναι τα τριήμερα που θα έχουμε την επόμενη χρονιά και πότε πέφτουν οι επίσημες αργίες;

Τα τριήμερα που υπάρχουν για το 2021, λόγω αργιών είναι:

Τριήμερο 1-3 Ιανουαρίου (1 Ιανουαρίου – Πρωτοχρονιά – Παρασκευή) Τριήμερο 13-15 Μαρτίου (15/3/2021 Καθαρά Δευτέρα)

Τριήμερο 19-21 Ιουνίου (21/6/2021 Αγίου Πνεύματος – Δευτέρα)

Τριήμερο 25 – 27 Δεκεμβρίου (25/12/2021 Χριστούγεννα)

Επιπλέον έχουμε 1 τετραήμερο: Το Πάσχα από 30/4/2021 – 3/5/2021 (Μεγάλη Παρασκευή έως Δευτέρα του Πάσχα)

Αναλυτικά όλες οι αργίες

Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου 2021 Παρασκευή

Θεοφάνια 6 Ιανουαρίου 2021 Τετάρτη

Καθαρά Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 Δευτέρα

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 25 Μαρτίου 2021 Πέμπτη

Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου 2021 Παρασκευή

Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου 2021 Σάββατο

Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου 2021 Σάββατο

Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου 2021 Κυριακή

Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου 2021 Δευτέρα

Αγίου Πνεύματος 21 Ιουνίου 2021 Δευτέρα

Κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου 2021 Κυριακή

Ημέρα του Όχι 28 Οκτωβρίου 2021 Πέμπτη

Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2021 Σάββατο

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων 26 Δεκεμβρίου 2021 Κυριακή

Υποχρεωτικές ημέρες αργίας

25 Μαρτίου (εθνική εορτή)

Δευτέρα του Πάσχα

15 Αυγούστου, Κοίμηση της Θεοτόκου

28 Οκτωβρίου, (εθνική εορτή)

25 Δεκεμβρίου, Χριστούγεννα

Αργίες κατ’ έθιμο

1 Ιανουαρίου, Πρωτοχρονιά

6 Ιανουαρίου, Θεοφάνια

Καθαρά Δευτέρα

Μεγάλη Παρασκευή

1 Μαΐου, Πρωτομαγιά (βάσει του Α.Ν 380/68 μπορεί να καθορίζεται και σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, αυτό γίνεται μέχρι και σήμερα.)

Αγίου Πνεύματος

26 Δεκεμβρίου, Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Τη Μεγάλη Παρασκευή η λειτουργία των καταστημάτων απαγορεύεται μέχρι τις 13:00.

Είναι δυνατό να καθοριστούν και άλλες ημέρες αργίας, μέχρι πέντε το χρόνο, με απόφαση του υπουργείου Εργασίας.

Η 17η Νοεμβρίου επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αποτελεί αργία μόνο στους χώρους της παιδείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια & τριτοβάθμια εκπαίδευση)