Μαγιορκίνης: καλά νέα, αλλά... αργεί πολύ η επιστροφή στην κανονικότητα

Σε ποιές περιοχές τόνισε ότι ειναι αργή η πρωτική πορεία των κρουσμάτων. Τι είπε για την "ανακούφιση" ΜΕΘ και κλινικών. Τι ζήτησε απο όλους για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς.

«Ο ρυθμός των διαγνώσεων παγκοσμίως διατηρείται σε 700.000 ανά ημέρα, που είναι ο υψηλότερος από την αρχή της πανδημίας, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 13.000 καθημερινά», είπε κατά την ενημέρωση των ιατρικών συντακτών για την εξέλιξη της πανδημίας, ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Αναφέρθηκε στις δυσμενείς εξελίξεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, κάνοντας λόγο για δυναμική τρίτου κύματος που αναπτύσσει η πανδημία στην Βρετανία με περισσότερες από 40.000 μολύνσεις ανά ημέρα.

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι υπάρχει μείωση εισαγωγών στα νοσοκομεία κατά 50% σε σχέση με τις αρχές Δεκεμβρίου και μείωση εισαγωγών στις ΜΕΘ κατά 22% για το ίδιο διάστημα.

Σημείωσε ότι η εξέλιξη της πανδημίας παρουσιάζει πτωτική πορεία σε όλη την χώρα, εκτός από την δυτική Αττική και την Κοζάνη, τονίζοντας ότι η αποσυμφόρηση του Συστήματος Υγείας γίνεται με πολύ βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με την συμφόρηση.

Παρά ταύτα, όπως σημείωσε ο επιδημιολόγος, «είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα μας» και έκανε νέα έκκληση για αποφυγή συναθροίσεων την περίοδο των εορτών και την διατήρηση των επαφών στο πλαίσιο της «κοινωνικής φούσκας» και τις επόμενες ημέρες.

Επεσήμανε ακόμη ότι θα πρέπει όλοι να τηρήσουν τα μέτρα, τουλάχιστον μέχρι να εμβολιαστεί το 50% του πληθυσμού.

Σχετικά με την μετάλλαξη του κορονοϊού, που έχει εμφανιστεί σε πολλές χώρες, οι μελέτες δείχνουν, όπως ανέφερε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ότι δεν είναι πιο επιθετικό το νέο στέλεχος του κορονοϊού ούτε ότι όποιος έχει ήδη νοσήσει είναι πιο ευάλωτος να προσβληθεί από το μεταλλαγμένο στέλεχος.