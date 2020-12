Κοινωνία

Παράταση του lockdown σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Δήμους στην Κοζάνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Μέχρι πότε παρατείνεται το lockdown. Σε ποιες αίρονται τα αυστηρά μέτρα.

Παράταση του αυστηρού lockdown μέχρι και τα Φώτα, στους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας, και σε ορισμένους Δήμους της περιφερεικαής ενότητας Κοζάνης ανακοινωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

"Να εστιάσουμε σε Κοζάνη, Δυτική Αττική και Θεσπιές. Η εικόνα των περιοχών αυτών αξιολογήθηκε σε σύσκεψη των λοιμωξιολόγων, όπου αποφασίστηκε η παράταση των επιπλέον μέτρων στους δήμους της Ελευσίνας και του Ασπροπύργου έως και τις 6 Ιανουαρίου", είπε ο κ. Χαρδαλιάς.

Επίσης αποφασίστηκε η επέκταση των επιπλέον μέτρων στους Δήμους Κοζάνης, Εορδαία και Βοΐου έως τις 6 Ιανουαρίου.

Στον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας αποφασίστηκε η άρση των πρόσφατων μέτρων καθώς τα ενεργά κρούσματα έχουν υποχωρήσει από τα 30 στα 14 σήμερα. Η άρση των αυστηρών μέτρων αποφασίστηκε και στους Δήμους Σερβίων και Βελβεντού».

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι οι Αρχές προβληματίζονται απο το αυξημένο ιικό φορτίο σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως η Φλώρινα, αλλά και περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής, όπως το Κερατσίνι και το Ίλιον, καλώντας τους κατοίκους να τηρήσουν τα μέτρα.