Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο για τον κορονοϊό: ειδικοί απαντούν για αλλεργίες και παρενέργειες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντούν οι επιστήμονες, διαλύοντας τις απορίες και τις αμφιβολίες όσων κάνουν «δεύτερες σκέψεις».