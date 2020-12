Πολιτική

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: καμία παρατυπία στην προτεραιότητα για τα εμβόλια

Τι λέει ο Υπουργός Υγείας για το Εθνικό Σχέδιο για τα εμβόλια, την εξάπλωση της πανδημίας, τους αρνητές και την ανάγκη για συνέχιση της τήρησης των μέτρων.

«Η Εθνική Αρχή Εμβολιασμών έχει ορίσει την προτεραιότητα με την οποία θα εμβολιαστούν και ορισμένοι αξιωματούχοι, όπως οι υπουργοί για λόγους ασφαλείας και για να συνεχίσει να λειτουργεί το Κράτος. Σήμερα πήγαν ορισμένοι παραπάνω στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» και για αυτό δεν εμβολιάστηκαν 5 από τους υγειονομικούς που επρόκειτο να εμβολιαστούν σήμερα και θα εμβολιαστούν αύριο. Νομίζω ότι γίνεται πολλή φασαρία για το τίποτα και για άλλους λόγους», είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Υπουργός Υγείας, αναφορικά με τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει για όσα έγιναν σήμερα στο Νοσοκομείο «Σωτηρία».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, για τον αριθμό των εμβολίων που έχουν έρθει στην Ελλάδα και την προτεραιότητα στον εμβολιασμό, ο Βασίλης Κικίλιας είπε ότι στις περισσότερες χώρες έχει δοθεί προτεραιότητα στους υγειονομικούς υπαλλήλους και αμέσως μετά, έως τις 20 Ιανουαρίου, θα έχουν εμβολιαστεί και όλοι οι ηλικιωμένοι που βρίσκονται σε δομές φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο επόμενο δεκαήμερο, ήτοι στα τέλη Ιανουαρίου, θα αρχίσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού.

Σημείωσε δε ότι ο υπάρχον σχεδιασμός έχει γίνει και προχωρά μόνο με το εμβόλιο της Pfizer, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έγκριση κυκλοφορίας στην ΕΕ του εμβολίου της Moderna και αργότερα άλλων εμβολίων.

«Η αντιπολίτευση μας έλεγε ότι δεν θα έχουμε μάσκες, αλλά είχαμε. Έλεγε ότι δεν θα αντέξει το Σύστημα Υγείας, αλλά άντεξε. Έλεγε ότι δεν θα έχουμε εμβόλιο και εγώ ήμουν ο πρώτος, από το τέλος Αυγούστου που μίλησε για εμβόλιο και ο Πρωθυπουργός με στήριξε», είπε ο Υπ. Υγείας.

Ο κ. Κικίλιας είπε ότι δεν ισχύουν όσα ακούστηκαν για απευθείας συμφωνία της Γερμανίας για προμήθεια εμβολίων από την Pfizer και ότι αφορούν απλώς αναφορές ενός μέσου ενημέρωσης, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα θα λάβει επιπλέον εμβόλια, όσα της αναλογούν, από την νέα συμφωνία της ΕΕ με την Pfizer για προμήθεια 100 εκ. δόσεων εμβολίου.

«Ζήτησα υπομονή και επιμονή, να πηγαίνουμε βήμα –βήμα όλοι μαζί και να περιμένουν όλοι να εμβολιαστούν με υπομονή. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο και έτσι θα πάμε στο Σχέδιο εμβολιασμού».

Αναφερόμενος στην συζήτηση που έχει ξεκινήσει μετά την στάση της ισπανικής Κυβέρνησης, για «φακέλωμα» όσων δεν κάνουν το εμβόλιο, ο κ. Κικίλιας είπε ότι η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα και οι Αρχές δείχνουν σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των πολίτων, λέγοντας ότι υπάρχει αυξημένη ανεκτικότητα, όπως έδειξε η στάση όλων, ειδικά στο πρώτο κύμα της πανδημίας, σε ότι αφορά την κυκλοφορία fake news και όσα ανυπόστατα διακινούνταν από πολλές πηγές, κυρίως αρνητών του κορονοϊού.