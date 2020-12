Τεχνολογία - Επιστήμη

Βρετανία: τρίτο κύμα κορονοϊού “δείχνει” το “εφιαλτικό” ρεκόρ κρουσμάτων

Εντείνεται η ανησυχία για την κατάσταση στην χώρα, όπου ζουν, μεταξύ άλλων, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες και Κύπριοι.

Η Βρετανία κατέγραψε την Τρίτη ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού (53.135) και 414 θανάτους. Ο σημερινός αριθμός μολύνσεων είναι ο υψηλότερος αριθμός που καταγράφηκε επίσημα από το Υπουργείο Υγείας σε 24 ώρες και σηματοδοτεί μια απότομη άνοδο 44% σε σχέση με την περασμένη Τρίτη.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν μπορούν να είναι σίγουροι αν αυτή είναι η χειρότερη ημέρα της πανδημίας στη Βρετανία, επειδή η έλλειψη δοκιμών τον Απρίλιο κάλυψε την πραγματική κλίμακα της κορυφής του πρώτου κύματος. Κορυφαίοι επιστήμονες εκτιμούν ότι μέχρι 100.000 άτομα έπασχαν από την ασθένεια κάθε μέρα κατά τις πιο σκοτεινές μέρες την Άνοιξη.

Οι Αρχές της Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας παραδέχτηκαν ότι το υψηλό ρεκόρ περιλαμβάνει περιπτώσεις που δεν έχουν καταγραφεί κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά προειδοποίησαν ότι η άνοδος ήταν η «αντανάκλαση μιας πραγματικής αύξησης». Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 40.000 από τα σημερινά κρούσματα προέρχονται από δείγματα που ελήφθησαν κατά ή μετά την Boxing Day.

Οι σημερινοί 414 θάνατοι είναι 40% χαμηλότεροι από τους 691 που καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες μολυσμένοι ασθενείς να αρρωστήσουν, πράγμα που σημαίνει ότι οι καθημερινά θάνατοι θα αυξηθούν αναπόφευκτα το επόμενο δεκαπενθήμερο.

Εως και τα δύο τρίτα της Αγγλίας θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν στην κατηγορία 4 αυτή την εβδομάδα. Οι περιοχές του Βορρά και του Μίντλαντς ενδεχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αυστηρότερα μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπουργοί εξετάζουν επίσης σχέδια για για μέτρα κλίμακας 5, που περιλμβάνουν και κλείσιμο των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο αντίκτυπος των μέτρων της κλίμακας 4 θα αποκαλυφθεί μέσα σε λίγες μέρες, επειδή μπορεί να χρειαστούν έως και δύο εβδομάδες για κάποιον που έχει προσβληθεί από τον ιό να εμφανίσει συμπτώματα και να κάνει τεστ.

Οι επιστήμονες που καθοδηγούν την κυβέρνηση θεωρείται ότι έχουν συμβουλεύσει τον κ. Τζόνσον να επιβάλει αυστηρότερα μέτρα από αυτά που τέθηκαν σε εφαρμογή το Νοέμβριο.

Ένας από τους επιστημονικούς συμβούλους του προειδοποίησε σήμερα ότι η Αγγλία πρέπει να περασει σε τρίτο εθνικό lockdown για να αποτραπεί μια «καταστροφή» το Νέο Έτος.

Ο καθηγητής Andrew Hayward, επιδημιολόγος στο University College London και μέλος του SAGE, προειδοποίησε ότι η χώρα εισέρχεται σε μια «πολύ επικίνδυνη νέα φάση της πανδημίας».

Κάλεσε τους υπουργούς να «μάθουν τα μαθήματα» από τα προηγούμενα κύματα , όταν η Κυβέρνηση δέχθηκε κριτική για το ότι ήταν πολύ αργή για να κλείσει και να ενεργήσει νωρίς αυτή τη φορά.

Περίπου 24 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στο Λονδίνο, τη Νοτιοανατολική και την Ανατολική Αγγλία βρίσκονται ήδη κάτω από τα σκληρότερα μέτρα 4.

Όμως, περισσότερες περιοχές και τοπικές αρχές φοβούνται ότι θα συμπαρασυρθούν , αφού οι κορυφαίοι επιστήμονες παραδέχτηκαν ότι δεν μπορούν να σταματήσουν την εξάπλωση της εξαιρετικά μεταδοτικής μετάλλαξης που οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ευθύνεται για την ταχεία εξάπλωση.

ΠΗΓΗ: Daily Mail