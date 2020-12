Οικονομία

Lockdown: Κραυγή αγωνίας από επαγγελματίες στην δυτική Αττική (βίντεο)

Τι λένε για τα αυστηρά μέτρα στην περιοχή τους, τους ανύπαρκτους τζίρους και τις υποχρεώσεις που τρέχουν.