Οικονομία

Lockdown: μετά το click away έρχεται το “click in shop”

Τι είναι το click in shop, πώς θα εφαρμοστεί και από πότε. Επί τάπητος το άνοιγμα των καταστημάτων σε ζώνες μετά τις γιορτές.

Το click away φεύγει, το click in shop έρχεται…

Πρόκειται για τη νέα λογική αγορών στα καταστήματα λιανικής, που είναι πιθανό να υιοθετηθεί από τις 15 Ιανουαρίου, εάν κα εφόσον συνεχιστεί η καθοδική πορεία των κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα μας.

Τι είναι όμως το click in shop και πώς θα εφαρμοστεί; Μετά το click away και την παραλαβή προϊόντων από τα φυσικά καταστήματα, κατόπιν ραντεβού, πλέον ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να μπει στο κατάστημα και να δοκιμάσει αυτό που έχει παραγγείλει.

Θα πρέπει και πάλι να έχει κλείσει ραντεβού, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω διαδικτύου, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Κατόπιν, θα λαμβάνει στο κινητό του sms από το κατάστημα για το ραντεβού παραλαβής και δοκιμής. Ωστόσο, ο πελάτης δεν θα έχει το δικαίωμα για επιτόπια έρευνα αγοράς.

Οι λεπτομέρειες για το click in shop θα αποσαφηνιστούν σε ειδική σύσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουαρίου. Όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει το άνοιγμα των καταστημάτων σε ζώνες μετά τις γιορτές.

Μέχρι στιγμής, οι περιφέρειες που ενδέχεται να ανοίξουν τα καταστήματα είναι η Κρήτη, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες, η Εύβοια και η Στερεά Ελλάδα, ενώ στην Αττική το «άνοιγμα» θα γίνει ανά περιοχές.