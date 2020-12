Πολιτική

Επίθεση σε γραφείο βουλευτή της ΝΔ (εικόνες)

"Ντου" στο πολιτικό γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου. Η αντίδραση του βουλευτή που νοσηλεύεται με κορονοϊό. Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές...

Επίθεση με μπογιές πραγματοποίησαν άγνωστοι στο γραφείο του βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου. Οι δράστες έριξαν κόκκινη μπογιά και πέταξαν τρικάκια.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας νοσηλεύεται στο 424 ΓΣΝΘ καθώς σε τεστ που υποβλήθηκε πρόσφατα είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό.

Σιμόπουλος: Δεν εκφοβίζομαι

«Δεν εκφοβίζομαι, στηρίζω την κυβερνητική πολιτική και είμαι συνηθισμένος να μάχομαι δημοκρατικά χρησιμοποιώντας επιχειρήματα», τονίζει ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, σε δήλωσή του για την επίθεση στο γραφείο του.

«Πρωτοχρονιάτικα και με τον ίδιο να βρίσκομαι με κορονοϊό στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424 ορισμένοι, με αφορμή την απέλαση από την Ελλάδα του "συντρόφου Ερόλ"», επέλεξαν να προβούν σε ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής επιτιθέμενοι με μπογιές στο γραφείο μου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σιμόπουλος.