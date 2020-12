Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δήμος Θεσσαλονίκης: το “ευχαριστώ” στους μαχητές της “πρώτης γραμμής” (βίντεο)

Με ένα συγκινητικό βίντεο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ευχήθηκε Χρόνια Πολλά σε όλους όσους έδωσαν τη μάχη τους με τον κορονοϊό, από το δικό τους μετερίζι.