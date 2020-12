Οικονομία

Κορκίδης: παρηγοριά στον έμπορο το “click in shop” μέχρι το... “click to open”

Ο κ. Κορκίδης αναφέρει ότι η εφαρμογή του click away στις γιορτές, ότι μπορούσε να δώσει το έδωσε, με τρείς στους δέκα καταναλωτές να την επιλέγουν.

Μετά το click away, έρχεται το click in shop που αποτελεί μία ακόμη ενδιάμεση λύση “υβριδικής πώλησης” για το λιανικό εμπόριο, το οποίο δοκιμάζεται σκληρά από το επίσης “υβριδικό lockdown”, αναφέρει ο πρόεδρος των ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ, Βασίλης Κορκίδης.

Προσθέτει δε ότι η εφαρμογή του click away στις γιορτές, ότι μπορούσε να δώσει το έδωσε, με τρείς στους δέκα καταναλωτές να την επιλέγουν και με τις μικρές επιχειρήσεις να κάνουν κατά μέσο όρο το 15% του περυσινού ημερήσιου τζίρου τους.

"Η επιλογή του click away, αλλά και του επερχόμενου click in shop στο λιανεμπόριο, όλοι καταλαβαίνουμε πως είναι “παρηγοριά στον έμπορο”, αλλά είναι και αυτό κάτι παραπάνω ενόψει της δίμηνης περιόδου των χειμερινών τακτικών εκπτώσεων. Το θέμα είναι με την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων στις 11 Ιανουαρίου να έχει τεθεί σε εφαρμογή η παραλλαγή του click away με το βελτιωμένο σύστημα click in shop.

Το συντομότερο επιτρεπτό άνοιγμα του λιανεμπορίου αποτελεί πλέον κυρίαρχη ανάγκη του εμπορικού κόσμου με την ευχή το νέο έτος να βρει την χώρα με πολύ λιγότερα κρούσματα και διασωληνωμένους, γεγονός που σε συνδυασμό με τους εμβολιασμούς θα επιτρέψει μια “νέα κανονικότητα” και δεν θα επιτρέψει να χαθεί και άλλος τζίρος από την αγορά. Η “ανάταξη” του λιανεμπορίου θα χρειαστεί πολλά click για να αποφευχθεί η διασωλήνωση του…μέχρι την επιστροφή στο πολυπόθητο και κανονικό click to open" κατέληξε ο κ. Κορκίδης.