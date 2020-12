Πολιτική

Πελώνη: λάθος οι αναρτήσεις από κυβερνητικά στελέχη που εμβολιάστηκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραστικά μέτρα κατόπιν… εορτής και αντιδράσεων έλαβε το Μαξίμου. Τι είπε η Αν. Κυβ. Εκπρόσωπος.

Τέλος στον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό κυβερνητικών στελεχών βάζει το Μέγαρο Μαξίμου μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Οι χθεσινές αναρτήσεις κυβερνητικών στελεχών κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού τους κακώς έγιναν και δίνουν λάθος εικόνα, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη

Είπε συγκεκριμένα πως τα κυβερνητικά στελέχη που εμβολιάστηκαν κρίθηκε ότι βρίσκονται σε κρίσιμα πόστα ενώ ανέφερε ότι εμβολιάστηκαν 66 από τα 126 κυβερνητικά στελέχη και κρατικούς λειτουργούς λέγοντας ότι οι υπόλοιποι θα εμβολιαστούν στη σειρά τους όπως κάθε πολίτης.

Σε ότι αφορά τα σενάρια περί ανασχηματισμού είπε πως δεν υφίσταται τέτοιο θέμα λέγοντας πως όταν η επικαιρότητα δεν δίνει ειδήσεις επανέρχεται το θέμα των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα.

Ηλιόπουλος: Διεθνής διασυρμός της χώρας

Σε δήλωση του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νάσος Ηλιόπουλος, αναφέρει «Μετά την κατακραυγή για το πλιάτσικο κυβερνητικών στελεχών σε εμβόλια που προορίζονταν για τους υγειονομικούς, η κυβέρνηση αναγκάζεται να καταγγείλει τον ίδιο της τον εαυτό. Ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο προκαλεί τους πολίτες αλλά τους θεωρεί και ανόητους με τις διαρροές περί δήθεν δυσαρέσκειας. Για άλλη μια φορά η χώρα είναι αντιμέτωπη με το διεθνή διασυρμό, με το Politico να κάνει λόγο για ρουσφέτια κυβερνητικών σε βάρος των γιατρών. Σε όλη την Ευρώπη προτεραιότητα έχουν οι υγειονομικοί και οι ευπαθείς ομάδες. Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα έχουν τα πολιτικά ρουσφέτια».

Αναλυτικά όσα είπε η κ. Πελώνη στα Παραπολιτικά 90,1:

Για την ενόχληση του Πρωθυπουργού με τις αναρτήσεις όσων έκαναν το εμβόλιο



Τα κυβερνητικά στελέχη που εμβολιάστηκαν μέχρι σήμερα είναι τα κυβερνητικά στελέχη που κρίθηκε ότι βρίσκονται σε κρίσιμα πόστα προτεραιότητας, ότι δεν πρέπει να λείψουν από τη θέση τους.



Προφανώς υπάρχουν κρίσιμες λειτουργίες της κυβέρνησης οι οποίες δεν μπορούν να μπουν στον αυτόματο αν συμβεί κάτι. Σας θυμίζω την περίπτωση του κ. Πλακιωτάκη.



Η προτεραιοποίηση έχει γίνει από την εθνική επιτροπή εμβολιασμών, σε ότι αφορά τις αναρτήσεις τις χθεσινές επειδή δόθηκε μια λάθος εικόνα, κακώς έγιναν αυτές οι αναρτήσεις.



Αντιλαμβάνομαι την προσδοκία και την ελπίδα όλων των ελλήνων πολιτών, και ελπίζω πως θα είναι όλων, να εμβολιαστούν και τα κυβερνητικά στελέχη που ήταν σε αυτή τη φάση να εμβολιαστούν προφανώς είναι άνθρωποι και ως άνθρωποι υπερέβαλλαν στην εικόνα.



Ο συμβολισμός του θέματος εξαντλήθηκε στον εμβολιασμό του πρωθυπουργού και της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας. Ολοκληρώνεται σήμερα με τον εμβολιασμό του κ. Κουτσούμπα.



Ο συμβολισμός ήταν αυτός για να εκπεμφθεί το μήνυμα ενότητας από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές για όλους τους Έλληνες.



Ο συμβολισμός ήταν αυτός, υπήρχε μια λίστα από ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αφορούσε κρίσιμες λειτουργίες του κράτους και της κυβέρνησης.



66 κυβερνητικά στελέχη και κρατικοί λειτουργοί από τους 1.128 έχουν εμβολιαστεί, που έχουμε μέχρι σήμερα και να σας θυμίσω ότι σε αυτούς υπάρχουν κρατικοί λειτουργοί όπως η ηγεσία των Ενόπλων δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού και εδώ κλείνει αυτό.



Σας είπα για τις selfies κακώς έγιναν, ο συμβολισμός του θέματος εξαντλήθηκε στο ανώτατο επίπεδο και δεν χρειαζόταν τίποτα παραπάνω. Κακώς υπήρχαν αυτές οι αναρτήσεις.





Αναφορικά με την είδηση ότι 126 κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα εμβολιαστούν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου



Στους 1.128 που είχαν γίνει μέχρι χθες το βράδυ εμβολιασμούς 66 αφορούν κυβερνητικά στελέχη και κρατικούς λειτουργούς και εδώ κλείνει. Θα εμβολιστούν και αυτοί όπως και όλοι μας όταν έρθει η σειρά μας με βάση την προτεραιοποίηση όπως και εγώ θα κάνω το εμβόλιο και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνω ότι έρθει η σειρά μου. Αυτό που έχει τώρα σημασία είναι να προχωρήσει το σχέδιο, υπάρχει ένα σχέδιο οργανωμένο, προχωράμε στους εμβολιασμούς των υγειονομικών. Από την επόμενη εβδομάδα που θα μπουν στις γραμμές του εμβολιασμού οι περισσότερες δόσεις που έρχονται θα είναι σε πλήρη λειτουργία και ο εμβολιασμός των υγειονομικών ξεκινούν βάση της προτεραιοποίησης που έχει γίνει, οι οίκοι ευγηρίας, οι κλειστές μονάδες αποκατάστασης. Αυτό προέχει αυτή τη στιγμή, αυτό το project μέχρι τις 20 Ιανουαρίου οπότε και ο σχεδιασμός είναι κάπου εκεί να ανοίξουν , λίγο νωρίτερα, και οι πλατφόρμες για τα ραντεβού αλλά να ανοίξει αυτό το εγχείρημα και στις ευρύτερες ομάδες πληθυσμού πάντα με βάση την προτεραιοποίηση που έχει κάνει η εθνική επιτροπή εμβολιασμού.



Αναφορικά με τα σενάρια περί ανασχηματισμού



Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν η πολιτική επικαιρότητα δεν βγάζει ειδήσεις γιατί υπάρχουν άλλα project στο προσκήνιο όπως λέμε τώρα για το project του εμβολιασμού, πάντα επανέρχεται το θέμα του ανασχηματισμού. Δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα.



Ερωτηθείσα για τις διερευνητικές επαφές με την Τουρκία τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση αν συνεχίσει η τουρκική πλευρά τη ρητορική περί αναθεώρησης της συνθήκης της Λωζάνης



Τέτοιο θέμα δεν υφίσταται όπως δεν υφίστανται και πάρα πολλά άλλα θέματα που ακούγονται από την απέναντι πλευρά. Δεν πρέπει να παγιδευόμαστε σε ρητορικά σχήματα που έρχονται από τους γείτονές μας. Θα πρέπει να μένουμε στην ουσία. Τέτοιες αιτιάσεις προφανώς τις απορρίπτει η ελληνική πλευρά, Ακούμε συνέχεια δηλώσεις από τον κ. Ακάρ, προφανώς δεν βοηθούν αυτές οι δηλώσεις στην αποκλιμάκωση που έχουμε πει ότι θέλουμε, που έχει πει και η ΕΕ, ότι θέλουμε προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών. Η ελληνική πλευρά έχει δηλώσει πάρα πολλές φόρες και η κυβέρνηση την ετοιμότητά της στο διάλογο, μένει στην άλλη πλευρά να αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτό το βήμα. Προφανώς αυτές οι δηλώσεις δεν βοηθούν, προφανώς το πλαίσιο είναι σαφές, είναι οριοθετημένο, είναι διερευνητικές επαφές για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα στην ατζέντα και δεν θα υπάρξει.



Αυτές οι δηλώσεις δεν είναι καινούργιες, επαναλαμβάνονται εδώ και πάρα πολύ καιρό και ενδεχομένως και εμείς πολλές φορές να δίνουμε παραπάνω σημασία από ότι τους πρέπει δεδομένου του ότι δεν συζητείται κάτι τέτοιο, τα υπόλοιπα είναι σε επίπεδο επικοινωνιακό. Επικοινωνιακές στοχεύσεις υπάρχουν σε όλες τις χώρες και πολιτικές στοχεύσεις και εσωτερικά ακροατήρια. Εμείς περιμένουμε στην πράξη να δούμε αποκλιμάκωση και έχουμε δηλώσει πολλές φορές την ετοιμότητά μας για τις διερευνητικές εφόσον υπάρξει αυτή η διάθεση για αποκλιμάκωση.



Αναφορικά με το θέμα των φαρμάκων για τους χαμηλοσυνταξιούχους



Η ουσία είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν και το 2021 δωρεάν τα φάρμακά τους χωρίς καμία δική τους επιβάρυνση ή συμμετοχή. Είναι απόφαση του Πρωθυπουργού το ανακοίνωσε χθες με δική του ανάρτηση και είναι επιλογή του να διατηρηθεί αυτό το ευνοϊκό καθεστώς και πέραν του 2020 προφανώς λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που βιώνουμε όλοι.