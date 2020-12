Κοινωνία

Έφοδος της Αστυνομίας σε χαρτοπαικτική λέσχη - Πρόστιμα 21800 ευρώ!

Έστησαν την πράσινη τσόχα, αλλά η έφοδος της Αστυνομίας τους χάλασε τα σχέδια...

Τρεις συλλήψεις σε ψυχαγωγικό σύλλογο χαρτοπαιξίας στο Περιστέρι και επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 21.800 ευρώ. Στον χώρο εντοπίστηκαν 26 άτομα

Σε τρεις συλλήψεις σε ψυχαγωγικό σύλλογο χαρτοπαιξίας, στο Περιστέρι προχώρησε, χθες το βράδυ, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, ενώ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 21.800 ευρώ, για παράβαση των μέτρων απαγόρευσης λειτουργίας καταστημάτων προς αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν ο προσωρινά υπεύθυνος και δύο τσιλιαδόροι, για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και της νομοθεσίας περί παιχνιδιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ο νόμιμος εκπρόσωπος του συλλόγου, που απουσίαζε κατά τον έλεγχο και αναζητείται να συλληφθεί στα όρια του αυτοφώρου.

Στους τρεις συλληφθέντες και στον νόμιμο εκπρόσωπο βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους (14.000) ευρώ, για παράνομη λειτουργία του ψυχαγωγικού συλλόγου κατά παράβαση των νόμων για την προστασία της δημόσιας υγείας και επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας (15) ημέρες.

Εντός του χώρου βρέθηκαν (26) άτομα, για τους οποίους δεν διαπιστώθηκε συμμετοχή σε παίγνια και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους (7.800) ευρώ και συγκεκριμένα από (300) ευρώ πρόστιμο στον καθένα για άσκοπη μετακίνηση.

Επιπλέον βρέθηκαν εγκατεστημένα (11) τραπέζια χαρτοπαιξίας, ενώ ο χώρος επιτηρούνταν από (9) κάμερες εσωτερικά και (6) κάμερες εξωτερικά, όλες συνδεδεμένες με καταγραφικό, χωρίς να είναι ενήμεροι οι θαμώνες και άνευ αδείας της αρμόδιας Αρχής.

Οι κάμερες και το καταγραφικό κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν για φύλαξη στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.