Αθλητικά

Η Λαμία ανακοίνωσε τον Έλμαρ Μπιάρνασον

Ένας “Βίκινγκ” θα ενισχύσει την μεσαία γραμμή της ομάδας της Φθιώτιδας. Το προφίλ του πολύπειρου διεθνή Ισλανδού.

Την απόκτηση του διεθνή Ισλανδού κεντρικού χαφ, Έλμαρ Μπιάρνασον, ανακοίνωσε η Λαμία. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο, σε περίπτωση παραμονής της ομάδας στη Super League.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Λαμίας, που ήταν προσωπική επιλογή του Μιχάλη Γρηγορίου, δήλωσε αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Ελλάδα και στην ομάδα της Λαμίας και θα βάλω τα δυνατά μου η ομάδα να πετύχει το στόχο της και να ανεβεί θέσεις στη βαθμολογία. Ανυπομονώ να βρεθώ στο γήπεδο και να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου!».

Στη σχετική ανακοίνωση της Λαμίας αναφέρεται:

«Μέλος της οικογένειας της Λαμίας είναι από σήμερα ο κεντρικός μέσος, Έλμαρ Μπιάρνασον. Ο 33χρονος (4/3/1987) Ισλανδός ποδοσφαιριστής μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη 2η κατηγορία της Τουρκίας με την Ακχίσαρσπορ, όπου είχε συνολικά 11 συμμετοχές.

Έχει ακόμη αγωνιστεί σε Γκαζιαντέπ και Ελάζιγκσπορ (Τουρκία), την Άαρχους (Δανία), την Γκέτεμποργκ (Σουηδία), τη Ράντερς (Δανία), τη Λιν (Νορβηγία), την U20 της Σέλτικ και την U19 της Ρέικιαβικ (Ισλανδία).

Επίσης έχει 41 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας.

Τον καλωσορίσουμε και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».