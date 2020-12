Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαργαλιάνος: Δραματική έκκληση για τήρηση των περιοριστικών μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραμένει υψηλό το επιδημιολογικό φορτίο στην Ελλάδα, τόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων.

Δραματική έκκληση για τήρηση των περιοριστικών μέτρων έκανε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, Παναγιώτης Γαργαλιάνος.

"Βρισκόμαστε σε κρίσιμη καμπή", τόνισε ο κ. Γαργαλιάνος εξηγώντας ότι υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα απο την έναρξη των εμβολιασμών, με εμβόλια ασφαλή και υψηλής αποτελεσματικότητας, αλλά πρέπει να τηρούμε απαρέγκλιτα τα περιοριστικά μέτρα, καθώς "ο ιός είναι εδώ και δεν συγχωρεί".

Στάθηκε ιδιαίτερα στους κινδύνους που ελλοχεύουν λόγω της υψηλής κινητικότητας των πολιτών παρά το lockdown, υπογραμμίζοντας ότι αυξάνεται ο κίνδυνος ταχύτατης μετάδοσης του ιού και επομένως και το ενδεχόμενο αύξησης των θανάτων

"Δεν μπορούμε να δεχθούμε ως υγειονομικοί και άλλους θανάτους". είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Γαργαλιάνος.

Προέβλεψε, πάντως, ότι είναι δυνατόν στα μέσα του 2021 "να πάρουμε τη ζωή μας πίσω", εαν φυσικά τηρούμε τα μέτρα προστασίας σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό.