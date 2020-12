Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Θετικός στον κορoνοϊό ο Μαουρίσιο

Σε καραντίνα στην Βραζιλία ο μέσος του «τριφυλλιού». Πότε επιστρέφει στην Αθήνα.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Ζοσέ Μαουρίσιο του Παναθηναϊκού κι αυτός ήταν ο λόγος που δεν μπόρεσε να ταξιδέψει από τη Βραζιλία για την Ελλάδα το τελευταίο 48ωρο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Βραζιλιάνος μέσος του «τριφυλλιού» έκανε ένα πρώτο rapid τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού ένα 24ωρο πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή του για την Ελλάδα (μετά την άδεια των Χριστουγέννων), το οποίο έδειξε πως είναι θετικός στην Covid-19, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί να «πετάξει» για την Αθήνα.

Αμέσως ενημέρωσε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι του ζήτησαν να περιμένει και να κάνει και δεύτερο τεστ, για να επιβεβαιωθεί αν έχει προσβληθεί από τον ιό.

Ο Μαουρίσιο πήρε τα αποτελέσματα του δεύτερου τεστ το μεσημέρι της Τετάρτης, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι είναι θετικός και πλέον είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον γιατρό του Παναθηναϊκού, Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλο κι ακολουθεί όλη την προβλεπόμενη διαδικασία.

Θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε καραντίνα στη Βραζιλία και θα κάνει επαναληπτικό τεστ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Κι αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό (έχοντας ξεπεράσει τον ιό) θα πάρει το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει από την «χώρα του καφέ» προς την ελληνική πρωτεύουσα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα χάσει δεδομένα το κυριακάτικο (3/1) παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Λ. Αλεξάνδρας, αλλά κι αυτό της μεθεπόμενης Πέμπτης (7/1) με τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη.

Αυτό είναι το πρώτο κρούσμα κορονοϊού φέτος στην ανδρική ομάδα των «πράσινων» (υπήρχε κι ένα κρούσμα σε επαγγελματία παίκτη της Κ19 τον Αύγουστο). Όλα τα τεστ των υπολοίπων παικτών του Παναθηναϊκού μετά την επιστροφή τους από την άδεια των Χριστουγέννων ήταν αρνητικά.