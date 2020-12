Κοινωνία

Κορονοϊός: η Αστυνομία διέλυσε… διαμπαλκονική συναυλία (βίντεο)

Ο συνωστισμός των περαστικών κάτω από τα μπαλκόνια των μουσικών προκάλεσε την επέμβαση της Αστυνομίας.

Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου στη… διαμπαλκονική συναυλία της Αλ. Σβώλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκάλεσε την επέμβαση της Αστυνομίας.

Την ώρα που μια ομάδα καλλιτεχνών έπαιζε βαλκανική μουσική από τα μπαλκόνια του νεοκλασικού της Αλ. Σβώλου 7, ένα περιπολικό της Αστυνομίας στάθμευσε σε κοντινή απόσταση. Από τα ηχεία του ακούστηκε το ηχητικό που προτρέπει τον κόσμο να μην συνωστίζεται.

Ακολούθησαν μεμονωμένες αντιδράσεις από τους παριστάμενους, όπως αναφέρει το grtimes.gr.

Να σημειωθεί ότι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες και οι διοργανωτές της εκδήλωσης διέκοψαν την συναυλία όταν αντιλήφθηκαν ότι ο αριθμός του κόσμου αυξήθηκε σημαντικά και επενέβη η Αστυνομία, όπως μεταδίδει το thestival.gr