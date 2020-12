Παράξενα

Vaxxies: η νέα τάση που "γέννησε" ο κορονοϊός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια νέα μόδα έφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η έναρξη των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού: τις Vaxxies, δηλαδή τις σέλφι ανθρώπων που μόλις εμβολιάστηκαν.