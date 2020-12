Κοινωνία

Θρίλερ με αναίσθητο βρέφος: επιχείρηση για τη διάσωσή του

Η αστυνομία κλήθηκε να συνδράμει την επιχείρηση ώστε να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ από το διαμέρισμα όπου και βρισκόταν, στο νοσοκομείο.

Επιχείρηση διάσωσης ενός βρέφους, μόλις 16 μηνών, βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.

Το μωρό εντοπίστηκε αναίσθητο από τον παππού του και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ότι κατάπιε κάποιοι αντικείμενο που έφραξε την απαπνευστική οδό του.

Ο παπούς του παιδιού ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε για τη μεταφορά του μωρού από τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και το διαμέρισμα όπου βρισκόταν μαζί του, στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου βρίσκεται ήδη η μητέρα σε κατάσταση σοκ.

Άγνωστη παραμένει αυτή την ώρα η κατάσταση της υγείας του βρέφους, αλλά και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Πηγή: GRTimes.gr