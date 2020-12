Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Το 2020 κι ένα κομμάτι από το 2021 ανήκουν σε γιατρούς και νοσηλευτές

Το Νοσοκομείο "Σωτηρία" επισκέφθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αντάλλαξε ευχές με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σε ένα νοσοκομείο πρώτης γραμμής στον πόλεμο κατά του Covid-19, έστω και με τους όρους που επιβάλλει η πανδημία του κορονοϊού, το «Σωτηρία», βρέθηκε νωρίτερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Με αφορμή δε τη δωρεά κλινών ΜΕΘ στο εν λόγω νοσοκομείο από τη Βουλή των Ελλήνων, η κυρία Σακελλαροπούλου βρήκε την ευκαιρία να τονίσει ότι «η ενότητα και η ομοψυχία είναι κάτι που μόνο καλό δίνει σε αυτόν τον τόπο και είναι και το δυνατό σημείο των Ελλήνων».

Αναλυτικά, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την επίσκεψή της στο νοσοκομείο «Σωτηρία», αντάλλαξε ευχές με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ την υποδέχθηκαν στο Εμβολιαστικό Κέντρο ο διοικητής του νοσοκομείου Σωκράτης Μητσιάδης, ο διευθυντής της 4ης Πνευμονολογικής Κλινικής και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, Γεώργιος Τσουκαλάς, η διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής και πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, Μίνα Γκάγκα και η διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Βαΐα Ζαγανά, οι οποίοι την ξενάγησαν στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου.

Η κυρία Σακελλαροπούλου μετέβη εν συνεχεία στο κτίριο της Πολυδύναμης ΜΕΘ, που δημιουργήθηκε με δωρεά της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και στο Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, όπου συνομίλησε με τους διευθυντές και την επικεφαλής των νοσηλευτών στις δυο κλινικές Covid και στις δυο ΜΕΘ που στεγάζονται εκεί.

Αμέσως μετά και στη δήλωση που έκανε, εξήγησε πως «στο τέλος του χρόνου και στην παραμονή μιας νέας χρονιάς θέλησα να βρεθώ σε μια νοσοκομειακή μονάδα, σε μια από τις μονάδες αιχμής, στο νοσοκομείο “Σωτηρία”. Νομίζω ότι όλη η χρονιά που πέρασε και ένα κομμάτι από τη χρονιά που έρχεται ανήκει σε αυτούς τους ανθρώπους, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που προσέφεραν τόσα, που βοήθησαν τόσο πολύ στην αντιμετώπιση της περιπέτειας που ο τόπος και όλος ο κόσμος περνάει. Γι’ αυτό», συμπέρανε, «θέλησα να βρίσκομαι εδώ, έστω και με τους όρους που επιβάλλει η πανδημία.

Δεν επισκέπτομαι φυσικά από κοντά τις μονάδες. Είδα το κέντρο εμβολιασμού όπου η μάχη που όλοι δίνουμε συνεχίζεται, καθώς και τη μονάδα την οποία, με ομόφωνη απόφασή της, χάρισε η ελληνική Βουλή στο νοσοκομείο “Σωτηρία”, κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς συμβολίζει -και ήθελα να το πω για το τέλος του χρόνου και την αυγή του επόμενου χρόνου- ότι η ενότητα και η ομοψυχία είναι κάτι που μόνο καλό δίνει σε αυτόν τον τόπο και είναι και το δυνατό σημείο των Ελλήνων. Χαίρομαι λοιπόν πραγματικά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, που παραμονή του χρόνου συνεχίζουν να αγωνίζονται και να προσφέρουν. Μακάρι η νέα χρονιά, τώρα ιδίως μετά την άφιξη του εμβολίου, να είναι πιο φωτεινή για όλους», κατέληξε η κα Σακελλαροπούλου.