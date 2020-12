Οικονομία

Καρέλιας: έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε εργαζομένους και φορείς

Μέχρι και 2.450 ευρώ θα λάβουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση οι πιο χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι στην εταιρεία. Το μήνυμα του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας.

Ξεπέρασαν τα 3,5 εκατ. ευρώ οι παροχές της Καρέλια Α.Ε. προς τους εργαζομένους της, όπως επίσης σε φορείς και ιδρύματα.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε σε προσωπικό του μήνυμα προς τους εργαζομένους ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ανδρέας Γ. Καρέλιας, καθώς φέτος οι έκτακτες υγειονομικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση της καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης εορτής εργαζομένων της εταιρείας. Στις οικονομικές ενισχύσεις περιλαμβάνονται:

H έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το εορταστικό τραπέζι θα είναι φέτος €250 καθαρά για κάθε εργαζόμενο στην Εταιρεία.

Επιπλέον, ο κάθε εργαζόμενος που έχει παιδιά που σπουδάζουν σε κρατικό Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ θα λάβει έκτακτη οικονομική ενίσχυση €1.500 καθαρά.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι, των οποίων τα παιδιά πέτυχαν στα παραπάνω Ιδρύματα μέσα στο 2020, θα λάβουν μία ακόμη πρόσθετη ενίσχυση €500 καθαρά.

Παράλληλα, η Εταιρεία θα κάνει δώρο έναν υπερσύγχρονο φορητό υπολογιστή Apple σε κάθε παιδί που πέτυχε την εισαγωγή του σε μία από τις παραπάνω σχολές μέσα στο 2020.

Επιπλέον των παραπάνω και λόγω του γεγονότος ότι ειδικά φέτος δεν θα ισχύσει το επίδομα παρουσίας για ευνόητους λόγους:

Όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση των € 1.250 καθαρά. Ειδικότερα όμως, οι εργαζόμενοι των οποίων:

οι μηνιαίες αποδοχές είναι κάτω από €2.500, θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση πέραν των €1.250, επιπλέον € 500, δηλαδή €1.750 καθαρά συνολικά.

οι μηνιαίες αποδοχές είναι κάτω από €1.700, θα λάβουν πέραν των €1.250 και των €500, επιπλέον €400, δηλαδή €2.150 καθαρά συνολικά.

οι μηνιαίες αποδοχές είναι κάτω από €1.200, θα λάβουν πέραν των €1.250 και των €500 και των €400, επιπλέον €300, δηλαδή €2.450 καθαρά συνολικά.

Ο κάθε λαχνός της σημερινής ημέρας για τον καθένα από τους 40 τυχερούς α ανέλθει σε €1.000 καθαρά.

Οικονομικές ενισχύσεις φορέων

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. συνεχίζει το κοινωνικό της έργο με την οικονομική ενίσχυση κοινωφελών φορέων που πραγματικά έχουν ανάγκη τη στήριξή μας. Φέτος, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας αποφάσισε να ενισχύσει με το συνολικό ποσό των € 700.000 τους εξής φορείς:

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλαμάτας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) με το ποσόν των €50.000

Τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων Και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Μεσσηνίας με το ποσόν των €60.000

Τον Σύλλογο Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Μεσσηνίας (ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ) με το ποσόν των €50.000

Τα Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας με το ποσόν των €75.000

Το Νοσοκομείο Καλαμάτας με το ποσόν των €125.000 για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ενδοεπικοινωνίας μεταξύ ασθενών και νοσηλευτικών σταθμών μέσω της εγκατάστασης νέων συστημάτων ψηφιακής τεχνολογίας.

Το Ίδρυμα Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου «Το Περιβόλι της Γιαγιάς» για την πολυετή συνεισφορά του προς το παιδί, με το ποσόν των €70.000

Τον Σύλλογο Φαρμακοποιών Καλαμάτας για το Κοινωνικό Φαρμακείο, με το ποσόν των €50.000

Το Κέντρο Φροντίδας Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» με το ποσόν των €100.000

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» με το ποσόν των €120.000

Oι έκτακτες αυτές παροχές προς τους εργαζομένους, οι οποίες αναλύονται πιο πάνω, όπως επίσης και η συνολική ενίσχυση των κοινωφελών φορέων, ξεπερνούν τα €3.500.000.

Το μήνυμα του Ανδρέα Γ. Καρέλια

Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους σας! Εύχομαι υγεία, αισιοδοξία, δύναμη και κάθε καλό, σε εσάς και στις οικογένειές σας, για τη νέα χρονιά που μπαίνει σε λίγες ώρες. Τι να πει, όμως, κανείς για τη χρονιά που αφήνουμε πίσω μας; Ήταν μια χρονιά που όμοιά της δεν έχουμε ξαναζήσει. Όποια σενάρια κι αν είχαν μπει στην προσομοίωση, σίγουρα έλειπε μια λέξη: «Πανδημία».

Και δεν έλειπε μόνο από τα δικά μας σενάρια, αλλά και από όλα τα σενάρια σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Από μικρό παιδί, δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου, να μην είμαστε, τη σημερινή μέρα, μαζί στην καθιερωμένη γιορτή του εργοστασίου. Κι αυτό, τόσο στις καλές όσο και στις λιγότερο καλές χρονιές. Φέτος, για πρώτη φορά, οι συνθήκες επιβάλλουν να βρισκόμαστε μεν νοερά μαζί, αλλά χωρίς την παραδοσιακή εορταστική μας συνάθροιση, χωρίς τη ζεστή χειραψία μας. Σημασία όμως έχει ότι είμαστε όλοι εδώ και ότι δεν λείπει κανείς.

Και σε αυτό το σημείο θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω και εσάς, έναν προς έναν, διότι όσα μέτρα και να είχαμε λάβει από την πύλη του εργοστασίου και μέσα, δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα αν η στάση μας έξω από την εταιρεία δεν ήταν εξίσου υπεύθυνη με τη στάση μας εντός των εγκαταστάσεών μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ιατρό της εταιρείας, κ. Θ. Μαρκόπουλο, καθώς και όλη την επιτροπή στελεχών που συνεργάσθηκε στενά μαζί του, ώστε σε έναν χώρο 500 και πλέον εργαζομένων να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα.

Οι έγκαιρες παρεμβάσεις που έγιναν από τις αρχές Μαρτίου, αρκετά πριν από το πρώτο «lockdown», υπήρξαν καθοριστικές για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος. Ήδη από τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, είχαμε προσπαθήσει να προβλέψουμε τις πιθανές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η πανδημία στην πορεία της εταιρείας μας. Οι αρχικές εκτιμήσεις για ενδεχόμενη μεγαλύτερη συρρίκνωση των πωλήσεων μέσα στο 2020 δεν επαληθεύτηκαν, λόγω των συντονισμένων προσπαθειών Διοίκησης και εργαζομένων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκαν δραματικές αλλαγές στις συνθήκες των αγορών καπνικών προϊόντων όπου δραστηριοποιούμαστε, εκτός του κλάδου των Duty Free. Έτσι:

Καταφέραμε να συγκρατήσουμε την κερδοφορία μας σε αξιοζήλευτα υψηλά επίπεδα, η οποία θα ήταν ακόμα υψηλότερη, αν δεν υπήρχε η πρόσφατη διολίσθηση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Αυξήσαμε τον μεικτό τζίρο μας κατά 2% περίπου, ξεπερνώντας ακόμα και τον περσινό ιστορικά υψηλότερο.

Στην ελληνική αγορά αυξήσαμε, για μια ακόμη χρονιά, το μερίδιο αγοράς της ΚΑΡΕΛΙΑ, στα μεν τσιγάρα φτάνοντας το 18,5%, στον δε καπνό για στριφτό ξεπερνώντας το 27%.

Στις διεθνείς μας αγορές καταφέραμε να περιορίσουμε την πτώση στους όγκους πωλήσεων στα τσιγάρα στο 4,5%, πτώση η οποία προήλθε κυρίως από τη σημαντικότατη μείωση της ταξιδιωτικής κίνησης και την επακόλουθη συρρίκνωση των πωλήσεων των διεθνών καταστημάτων Duty Free.

Σε ό,τι αφορά τον καπνό για στριφτό τσιγάρο, επιτεύχθηκε ο στόχος μας να ξεπεράσουμε σε πωλήσεις το 1.000.000 κιλά διεθνώς, επιτυγχάνοντας έτσι αύξηση όγκου που πλησιάζει το 10%.

Μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες, συνεχίσαμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα, διπλασιάζοντας την παραγωγική μας ικανότητα σε καπνό για στριφτό τσιγάρο προκειμένου να ανταποκριθούμε στην αυξημένη ζήτηση.

Αυξήσαμε την κερδοφορία των θυγατρικών μας στο εξωτερικό. Πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα την εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων και μεριδίων στην Βουλγαρία.

Επιστέγασμα της παραπάνω προσπάθειας, αποτελεί το γεγονός ότι η εταιρεία μας μέσα στο 2020 συνεισέφερε στα κρατικά ταμεία ποσά φόρων κάθε είδους που ξεπερνούν τα 570 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ξεπέρασαν τα 7,7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία μας στάθηκε αρωγή στην προσπάθεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας να αντιμετωπίσει την πανδημία στη χώρα, με την δωρεά 50 υπερσύγχρονων και πλήρως εξοπλισμένων κλινών Μ.Ε.Θ, η παράδοση των οποίων ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Το 2021 αναμένουμε ότι οι προκλήσεις που διαμορφώνονται από τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Ενδεχομένως χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε συνθήκες σε αγορές τις οποίες δεν μπορούμε να προβλέψουμε σήμερα. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η αυξημένη συνεισφορά όλων μας. Να δουλέψουμε με μεγαλύτερο ακόμη ζήλο, με περισσότερη φαντασία και δημιουργικότητα, με νέες επενδύσεις και πρωτοβουλίες, αλλά και συνεχίζοντας την επιτυχημένη στρατηγική των ισχυρών ταμειακών διαθεσίμων, της επιμονής στην ποιότητα των προϊόντων μας και κυρίως, τον σεβασμό και την εκτίμηση στον πελάτη μας.