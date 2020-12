Κόσμος

Γιβραλτάρ: κατ’ αρχήν συμφωνία Λονδίνου – Μαδρίτης

Την ύστατη στιγμή αποφεύχθηκε να μετατραπεί το Γιβραλτάρ σε "σκληρό" σύνορο ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ.

Το Λονδίνο και η Μαδρίτη κατέληξαν σε "μια κατ' αρχήν συμφωνία" σχετικά με το Γιβραλτάρ, η οποία θα επιτρέψει να συνεχισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία στα σύνορα ανάμεσα στην Ισπανία και τον βρετανικό θύλακα, ο οποίος βρίσκεται στο νότο της Ιβηρικής χερσονήσου, ανακοίνωσε σήμερα η Ισπανίδα υπουργός Εξωτερικών Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια.

Η συμφωνία επετεύχθη μερικές μόνο ώρες πριν από την έναρξη της ισχύος του Brexit, σήμερα τα μεσάνυχτα (01:00 της Πρωτοχρονιάς, ώρα Ελλάδας) και έτσι αποφεύγεται να μετατραπούν από αύριο, Παρασκευή, το σύνορο ανάμεσα στο Γιβραλτάρ και την Ισπανία σε "σκληρό" σύνορο ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το βρετανικό αυτό Υπερπόντιο Έδαφος στο νότιο άκρο της Ιβηρικής θα παραμείνει μέρος των συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο χώρος Σένγκεν.

Οι συμφωνίες Σένγκεν, που εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων ανάμεσα σε 26 ευρωπαϊκά κράτη χωρίς έλεγχο διαβατηρίων, θα εφαρμόζονται στο εξής στον βρετανικό θύλακο του Γιβραλτάρ, ανακοίνωσε η ισπανίδα υπουργός Εξωτερικών.

“Δεν υπάρχει πλέον φράκτης. Η συμφωνία Σένγκεν εφαρμόζεται στο Γιβραλτάρ (στις σχέσεις του) με την Ισπανία, πράγμα που επιτρέπει να καταργηθούν οι έλεγχοι ανάμεσα στο Γιβραλτάρ και την Ισπανία, αυτό επιτρέπει να φύγει ο φράκτης", δήλωσε η Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια μερικές ώρες πριν αρχίσει να ισχύει το Brexit.

Η Μαδρίτη και το Λονδίνο διαπραγματεύονταν πώς θα αστυνομεύουn τα χερσαία σύνορα ανάμεσα στην Ισπανία και το Γιβραλτάρ, τα οποία είχαν αποκλεισθεί από τη συμφωνία εξόδου που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα ανάμεσα στη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.