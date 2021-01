Life

Τζένη Μπαλατσινού: η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση του παιδιού της!

Ευτυχισμένες στιγμές η Τζένη Μπαλατσινού μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της, το οποίο ήρθε στον κόσμο ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Προ ημερών ο ευτυχής μπαμπάς Βασίλης Κικίλιας είχε κάνει μία άκρως τρυφερή ανάρτηση για το ευτυχές γεγονός, ενώ σήμερα ήταν η σειρά της Τζένης Μπαλατσινού να εκφράσει δημοσίως τα συναισθήματά της.

Η παρουσιάστρια ανήρτησε μια ιδιαίτερη φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κάνοντας αναφορά στην αγάπη!

«Η αγάπη πάντα στέγει, πιστεύει, ελπίζει, υπομένει.» Καλή Χρονιά σε όλες και σε όλους!», έγραψε χαρακτηριστικά.

