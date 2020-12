Life

Κικίλιας: Το συγκινητικό μήνυμα μετά την γέννηση του γιου του (εικόνες)

Σε πελάγη ευτυχίας ο υπουργός Υγείας με την σύζυγό του με αφορμή την γέννηση του πρώτου τους παιδιού.

Σε πελάγη ευτυχίας ζουν ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού, με αφορμή την γέννηση του πρώτου τους παιδιού ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Σε ανάρτηση του στο twitter o υπουργός Υγείας έγραψε:

«Η ζωή μας είναι οι άνθρωποι μας, η οικογένεια μας. Ανήμερα των Χριστουγέννων ο άνθρωπος μου, η γυναίκα μου, έφερε στη ζωή τον γιό μας. Στιγμή ιερή, συναισθήματα σπάνια! Χρόνια πολλά σε όλους σας, με υγεία, αγάπη, αισιοδοξία και πίστη».

Η Τζένη Μπαλατσινού έφερε στον κόσμο χθες ένα υγιέστατο αγοράκι. Μητέρα και γιος είναι καλά και πλέον ξεκουράζονται στο μαιευτήριο.