Life

Γέννησε η Τζένη Μπαλατσινού

Πανευτυχής πατέρας έγινε ο Υπουργός Υγείας ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ένα υγιέστατο αγοράκι γέννησε η Τζένη Μπαλατσινού, με τον Βασίλη Κικίλια να γίνεται πατέρας ανήμερα των Χριστουγέννων.

Μητέρα και γιος είναι καλά και πλέον ξεκουράζονται στο μαιευτήριο.

Η Τζένη Μπαλατσινού έχει ακόμα τρία παιδιά, με τον πρώην σύζυγό της, Πέτρο Κωστόπουλο, ενώ για τον Υπουργό Υγείας είναι το πρώτο παιδί.