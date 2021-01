Αθλητικά

30 αστέρες του ποδοσφαίρου ελεύθεροι να διαπραγματευτούν με άλλο σύλλογο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτος και καλύτερος στη σχετική λίστα ο Λιονέλ Μέσι, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι και δεν έχει ανανεώσει με την Μπαρτσελόνα.

Mέσι, Ράμος, Αλάμπα, Ντεπάι, Αγκουέρο και Ιμπραΐμοβιτς, είναι μόνο μερικοί από τους παίκτες που είναι ελεύθεροι από σήμερα.

Όλοι ολοκληρώνουν τα συμβόλαιά τους με τους συλλόγους τους στις 30 Ιουνίου 2021 και δεν έχουν ακόμη ανανεώσει, οπότε μπορούν να διαπραγματευτούν ελεύθερα με οποιαδήποτε ομάδα επιθυμούν.

Πρώτος και καλύτερος ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι ζήτησε να φύγει από την Μπαρτσελόνα και δεν έχει ανανεώσει με τους Καταλανούς έως σήμερα. Μάλιστα ο ίδιος διαβεβαίωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι δεν θα αποφασίσει τι θα κάνει μέχρι το τέλος της σεζόν. «Θα περιμένω μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Επικεντρώνομαι στην κατάκτηση τίτλων και όχι σε άλλα πράγματα», είπε προσθέτοντας ότι μια μέρα θέλει να παίξει στο MLS: «Πάντα έλεγα ότι θα ήθελα να ζήσω το πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν είναι κάτι επί του παρόντος ...».

Αυτή είναι η λίστα των 30 παικτών που λήγουν τα συμβόλαιά τους το καλοκαίρι του 2021, όπως τους επέλεξε η ισπανική εφημερίδα Marca:

Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα) Ντέιβιντ Άλαμπα (Μπάγερν) Σέρχιο Ράμος (Ρεάλ Μαδρίτης) Μέμφις Ντεπάι (Λιόν) Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ (Λίβερπουλ) Σέρχιο Αγκουέρο (Μάντσεστερ Σίτι) Χακάν Τσαλχάνογλου (Μίλαν) Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Μίλαν) Άνχελ Ντι Μαρία (Παρί Σεν Ζερμέν) Φοριάν Τοβέν (Μαρσέιγ) Τζούλιαν Ντράξλερ (Παρί Σεν Ζερμέν) Αρκάντιους Μίλικ (Νάπολι) Χένρικ Μιχιταριάν (Ρόμα) Ρίκι Πούιγκ (Μπαρτσελόνα) Έρικ Γκαρσία (Μάντσεστερ Σίτι) Οτάβιο Οτάβιο (Πόρτο) Ζουάν Μπερνάτ (Παρί Σεν Ζερμέν) Ελσέιντ Χισάι (Νάπολι) Φαμπιάν Σερ (Νιουκάστλ) Ζερόμ Μπόατεγκ (Μπάγερν) Έντισον Καβάνι (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) Σκοντράν Μουστάφι (Άρσεναλ) Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (Μίλαν) Μεσούτ Οζίλ (Άρσεναλ) Χάβι Μαρτίνες (Μπάγερν) Χουάν Μάτα (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) Λούκας Βάσκεθ (Ρεάλ Μαδρίτης) Ζέσε Λίνγκαρντ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) Κριστιάν Μπεντένκε (Κρίσταλ Πάλας) Σάμι Κεντίρα (Γιουβέντους)