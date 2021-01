Κοινωνία

Γυναίκα βρέθηκε νεκρή έξω από το σπίτι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το άψυχο σώμα της βρήκε ο σύζυγός της. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία.

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά λίγες ώρες μετά την έλευση του νέου έτους, καθώς μία γυναίκα μόλις 45 χρονών βρέθηκε νεκρή έξω από το σπίτι της

Συγκεκριμένα, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έξω από το σπίτι της στον Ταυρωνίτη στις 10 το βράδυ της Παρασκευής

Σύμφωνα με πληροφορίες, την άτυχη γυναίκα βρήκε ο σύζυγός της ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ωστόσο όπως διαπιστώθηκε, η 45χρονη ήταν ήδη νεκρή.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα διευκρινιστούν από την νεκροψία – νεκροτομή.

Πηγή: zarpanews