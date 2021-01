Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κρούσμα σε γηροκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σε οίκος ευγηρίας μετά τον εντοπισμό κρούσματος. Τέστ σε τρόφιμους και προσωπικό.

Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε φιλοξενούμενη της δομής του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ύστερα από διαγνωστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 σε 83 ηλικιωμένους που διαμένουν στην δομή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, πρόκειται για γυναίκα 70 ετών, η οποία βρέθηκε θετική ύστερα από μοριακό τεστ (PCR) στο οποίο υπεβλήθη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «η φιλοξενούμενη στο Δημοτικό Γηροκομείο δεν έχει εμφανίσει κανένα σύμπτωμα, ενώ οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, για προληπτικούς λόγους, καθ' υπόδειξη του ΕΟΔΥ, όπου θα νοσηλευτεί στην κλινική διάμεσης νοσηλείας (covid)».

Στην ανακοίνωση του δήμου επισημαίνεται ότι το προσωπικό και οι φιλοξενούμενοι του Γηροκομείου υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο ανά 5 ημέρες και θα εξεταστούν εκ νέου την ερχόμενη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021. Διαγνωστικοί έλεγχοι έχουν γίνει στις 26/12 και 31/1 με τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης-αντιγόνου (rapid) αλλά και μοριακών (PCR), μετά την πρώτη γνωστοποίηση κρούσματος κορονοϊού στη δομή. Επίσης, για την προφύλαξη τόσο των ωφελούμενων όσο και του προσωπικού, οι εργαζόμενοι υποβάλλονται απαραιτήτως σε rapid-τεστ, κατά την είσοδό τους στο Γηροκομείο.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η διοίκηση και το προσωπικό του Δημοτικού Γηροκομείου λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διασποράς, ενώ υπάρχει διαρκής επικοινωνία του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννη Σημαντηράκη και του δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, με τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και τον ΕΟΔΥ, ώστε να τηρούνται αυστηρά τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και να θωρακιστεί η υγεία και ασφάλεια των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων.