Πολιτική

ΚΚΕ για lockdown: τα “μπρος πίσω” είναι το τίμημα που πληρώνει ο λαός

Το σχόλιο του ΚΚΕ για το αυστηρότερο lockdown και την απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει τα σχολεία.

Με καυστικό τρόπο σχολιάζει το ΚΚΕ τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για αυστηρότερο lockdown από αύριο Κυριακή και έως τις 11 Ιανουαρίου, με στόχο να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία.

"Αφού επί τόσες ημέρες καλλιέργησε τον εφησυχασμό, με αφορμή την έναρξη του αναγκαίου, πλην όμως μακρόχρονου εμβολιασμού, σήμερα η κυβέρνηση ανακάλυψε ότι τα προβλήματα και η πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας παραμένουν, επαναφέροντας μέτρα αυστηρού lockdown" αναφέρει το ΚΚΕ και προσθέτει:

"Αυτά τα «μπρος πίσω» είναι το τίμημα που πληρώνει ο λαός για το γεγονός ότι το δημόσιο σύστημα παραμένει αθωράκιστο, ενώ αγνοούνται ακόμη τα απαραίτητα μέτρα σε σειρά χώρους, όπως οι εργασιακοί χώροι και τα σχολεία, των οποίων επίκειται το άνοιγμα ξανά με όρους ανασφάλειας".