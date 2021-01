Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Χτίζουμε ένα αποτελεσματικό ΕΣΥ

Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις προκλήσεις που δέχεται εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού αναφέρθηκε σε άρθρο του ο Υπουργός Υγείας.

Η υγειονομική κρίση, αυτή η πρωτόγνωρη πανδημία, έφερε στο προσκήνιο μία αλήθεια που βασίζεται σε τρεις παραδοχές, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα "Παραπολιτικά", ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

"Η Αλήθεια: Πάνω από όλα η Υγεία. Αλήθεια απλή, αλλά καθόλου απλοϊκή.

Παραδοχή πρώτη: Χωρίς Υγεία δεν υπάρχει οικονομία.

Παραδοχή δεύτερη: To Εθνικό Σύστημα Υγείας αποδεικνύεται ο πρωταγωνιστής της ομαλής λειτουργίας του Κράτους.

Παραδοχή τρίτη: Είναι η στιγμή να δούμε ξανά την αξία του κοινωνικού κράτους, μέσα από τομείς όπως η Υγεία, η Παιδεία, η Πρόνοια, μέσα από πολιτικές που δημιουργούν ένα δίχτυ προστασίας για τους πιο αδύνατους συμπολίτες μας, για αυτούς που δεν μπορούν και δεν έχουν."

Η υγειονομική κρίση, αναφέρει κάποια στιγμή, θα τελειώσει. Οι παρεπόμενες συνέπειές της, όμως είναι εδώ παρούσες.

"Γι' αυτό χτίζουμε το Ε.Σ.Υ. του 21ου αιώνα· ένα Ε.Σ.Υ. ανθρωποκεντρικό και αποτελεσματικό. Βάζοντας «πρώτα τον ασθενή», στηρίζοντας τους υγειονομικούς μας, προστατεύοντας την αξία της ανθρώπινης ζωής."

Ο υπουργός τονίζει επίσης: "Το 2021 μετατρέπουμε το υγειονομικό πλεονέκτημα σε εθνικό κεκτημένο. Μια χώρα χωρίς ισχυρό σύστημα υγείας δεν είναι κραταιά και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών.

Και είναι κοινή παραδοχή ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενισχύθηκε όσο ποτέ άλλοτε".

Καταλήγει ότι "αφού τελειώσουμε - και ο χρονικός ορίζοντας του τέλους δεν είναι μακριά - θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Ψύχραιμα, λογικά και ολοκληρωμένα. Για την ώρα, το μόνο που με απασχολεί είναι η σωτηρία μιας ακόμα ζωής, της κάθε ζωής. Τίποτε άλλο.

Η Ελλάδα ποτέ δεν σώθηκε με τα πολλά λόγια. Σώθηκε, και θα σωθεί ακόμα μια φορά, με γενναίες αποφάσεις και μεγάλες πράξεις."