Κόσμος

Μπάιντεν: Η επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Τι αναφέρει ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ στην επιστολή που έστειλε, προσβλέποντας σε συνεργασία με το Φανάρι.

(φωτογραφία αρχείου)

Με απαντητική επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του για το συγχαρητήριο γράμμα που του απέστειλε ο Παναγιώτατος αμέσως μετά την εκλογική επιτυχία του.

Στην επιστολή του ο κ. Μπάιντεν τονίζει στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ότι τόσο ο ίδιος όσο και η αντιπρόεδρος, Κάμαλα Χάρις, προσβλέπουν σε συνεργασία και σε μελλοντικό διάλογο.

Σημειώνεται ότι σε ιδιόχειρο υστερόγραφό του ο εκλεγμένος Προέδρος των ΗΠΑ, γράφει προς τον Πατριάρχη: «Να είστε καλά. Χρειαζόμαστε την ηγεσία σας».

Ειδικότερα, όπως γνωστοποιεί το γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην επιστολή του ο Τζο Μπάιντεν αναφέρει:

«Παναγιώτατε,

Ευχαριστώ για τους ευγενείς λόγους και τις καλές ευχές σας. Λυπούμαι διότι δεν είχαμε ακόμη την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικώς. Είναι μεγάλη μου τιμή να έχω εκλεγεί ο επόμενος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και αντιλαμβάνομαι ακριβώς πόσο πολλή εργασία βρίσκεται ενώπιον μας.

Η εκλεγμένη αντιπρόεδρος Harris και εγώ θα αναλάβουμε καθήκοντα σε μία περίοδο μεγάλων παγκοσμίων προκλήσεων - από τον κορονοϊό έως την κλιματική αλλαγή - οι οποίες υπερβαίνουν σύνορα και απαιτούν διεθνή συνεργασία.

Προσβλέπουμε σε συνεργασία μαζί σας κατά τη δύσκολη αυτή στιγμή. Σας ευχαριστώ και πάλι, Παναγιώτατε. Προσβλέπω σε μελλοντικό διάλογο.»