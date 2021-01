Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Ανακοίνωσε τον Ποτσετίνο (βίντεο)

Νέα εποχή για τον παριζιάνικο σύλλογο, την τεχνική ηγεσία του οποίου αναλαμβάνει ο Αργεντινός τεχνικός.

Στα... χέρια του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο πέρασε και επίσημα η τεχνική ηγεσία της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία.

Ο Αργεντινός πρώην προπονητής της Τότεναμ θα διαδεχθεί τον Τόμας Τούχελ, ο οποίος απολύθηκε την Παραμονή των Χριστουγέννων, μετά την ευρεία νίκη με 4-0 επί της Στρασμπούργκ.

Ο Ποτσετίνο έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2022, ενώ επιστρέφει σε πάγκο ομάδας μετά την απόλυση του από την Τότεναμ, τον Νοέμβριο του 2019, λίγους μήνες μετά την καθοδήγηση του συλλόγου μέχρι τον τελικό του Champions League.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και είναι τιμή μου που θα γίνω ο νέος προπονητής της Παρί», είπε αρχικά ο Ποτσετίνο, ο οποίος έχει οψιόν επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη έναν χρόνο, και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του συλλόγου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Όπως γνωρίζετε, αυτός ο σύλλογος είχε πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Έχω υπέροχες αναμνήσεις, ειδικά από την μοναδική ατμόσφαιρα του “Parc des Princes”. Επιστρέφω με πολλή φιλοδοξία και ταπεινότητα, και ανυπομονώ να συνεργαστώ με μερικούς από τους πιο ταλαντούχους παίκτες του κόσμου».

Ο 48χρονος είχε αγωνιστεί στην Παρί Σεν Ζερμέν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ είχε διατελέσει και αρχηγός της πρωταθλήτριας Γαλλίας.